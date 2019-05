"Nie lękajcie się": powinna powstać niezależna komisja do zbadania przypadków pedofilii w Kościele

Projekt dotyczący powołania komisji przygotowali m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, poeta Tomasz Jastrun, radna Warszawy Agata Diduszko-Zyglewska, Marek Lisiński z "Nie lękajcie się", Jolanta Banach ze stowarzyszenia "Lepszy Gdańsk" i karnistka Monika Płatek.

Według projektu, komisja liczyłaby 15 członków, który powoływałby Sejm większością 3/5 głosów.

Prawo do przedstawiania kandydatów miałyby samorządy zawodowe i organizacje pozarządowe, a w skład zespołu weszliby między innymi: prawnicy, psychiatrzy, psychologowie, seksuolodzy, eksperci rekomendowani przez co najmniej 3 organizacje pozarządowe (które mogą udokumentować co najmniej 5-letnie doświadczenie w pomocy ofiarom przestępstw seksualnych) oraz dwóch ekspertów ze strony KPRM i prezydenta.

"Społeczna kontrola"

- Tylko w warunkach społecznej kontroli można wyjaśnić te zjawiska i skutecznie im przeciwdziałać. Jak dowodzą fakty, aktualna ochrona ofiar przestępstw w Kościele katolickim jest niewystarczająca - Jolanta Banach ze stowarzyszenia "Lepszy Gdańsk" .

Celem komisji ma być wyjaśnienie przypadków nadużyć seksualnych, w tym zaniechań i zaniedbań władz kościelnych oraz roli organów świeckich w tych działaniach