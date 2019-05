Wyborcze instrukcje dla pensjonariuszek domu pomocy. "Gdy wykryłem tę hucpę, wezwałem policję"

Pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej Caritas w Tykocinie (woj. podlaskie) miały zjawić się w niedzielę w lokalu wyborczym z pisemnymi wskazówkami, by zagłosować na kandydatów PiS. W ustaleniu, kto je napisał, pomoże biegły. - Na tę chwilę wykluczamy, aby brała w tym udział jakakolwiek inna osoba niż ci pensjonariusze - przekazał polsatnews.pl nadkom. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Sytuację opisała w mediach społecznościowych osoba przedstawiająca się jako "wiceprzewodniczący komisji wyborczej w Tykocinie". Z relacji wynika, że pensjonariusze DPS-u ściskali w rękach kartki z nazwiskami.

"Gdy wykryłem hucpę, zabezpieczyłem kartki"

"W kilku turach busem przywożeni są pensjonariusze o takim stopniu upośledzenia umysłowego, że część z nich nie bardzo wie gdzie jest i po co tam przyjechała (...) Organizator tej akcji wyposażył ich w jednakowe kartki, pisane tym samym charakterem pisma, stanowiące instrukcję do głosowania" - napisano w relacji.

Na załączonych we wpisie zdjęciach widać dwie kartki zapisane podobnym do siebie, odręcznym pismem. U góry jest napis "Lista nr 4 PiS", a poniżej nazwiska dwóch kandydatów: Karola Karskiego i Krzysztofa Jurgiela.

"Gdy wykryłem tę hucpę, natychmiast zabezpieczyłem kartki, powiadomiłem Państwową Komisję Wyborczą i wezwałem policję" - dodał autor wpisu.

Rzecznik podlaskiej policji nadkom. Tomasz Krupa powiedział polsatnews.pl, że we wtorek funkcjonariusze przesłuchali siedem pensjonariuszek DPS-u, które w brały udział w wyborach.

- Mamy też zabezpieczone te kartki (z instrukcjami - przyp. red.). Na tę chwilę wykluczamy, aby w ich sporządzeniu brała udział jakakolwiek inna osoba niż ci pensjonariusze. Powołamy biegłego, który pomoże w ustaleniu autora - stwierdził nadkom. Krupa.

Działania policjantów "w czarnym świetle"

Rzecznik podlaskie komendy policji powiedział, że do niektórych krążących w internecie wersji zdarzenia dodawane są fotografie z "kartkami, które ktoś celowo spreparował".

- Nie zgadza się charakter i kolor pisma w stosunku do tego, co mamy zabezpieczone. Pojawiły się też informacje, że policjanci mieli coś zatuszować. Nie wiemy, w jakim celu to przekazywano. Ktoś najwyraźniej chciał przedstawić działania policjantów w czarnym świetle - powiedział rzecznik.

Jedną z takich fotografii zamieszczono m.in. na zrzeszającej niemal 70 tys. członków grupie "Sekcja past" na Facebooku.

Nadkom. Krupa dodał, że informacja o zdarzeniu trafiła już do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratury.

Próbowaliśmy poprosić o komentarz ks. dr Marcina Roszkowskiego, dyrektora Domu Pomocy Społecznej Caritas w Tykocinie. Poinformowano nas jednak, że ks. dyrektor jest dostępny w DPS codziennie od g. 8-9, jego numer komórkowy był niedostępny.

wka/hlk/ polsatnews.pl, bialystok.wyborcza.pl