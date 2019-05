"Niewykluczone, że z rządu odejdzie jeden, czy drugi minister, który nie startował w eurowyborach"

Bielan pytany we wtorek w Sejmie przez dziennikarzy o powyborczą rekonstrukcję rządu podkreślił, że "to są decyzje premiera Mateusza Morawieckiego, oczywiście po konsultacjach z zapleczem parlamentarnym Zjednoczonej Prawicy, w tym Prawa i Sprawiedliwości".

"Kilka ważnych funkcji zmieni się zarówno w rządzie, jak i w parlamencie"

- Spodziewaliśmy się rekonstrukcji powyborczej w związku z wyborami europejskimi, ale nie wykluczam, że również jeden, czy drugi minister, który nie startował (w wyborach), który nie obejmie mandatu, również być może odejdzie - powiedział.

Dopytywany o szczegóły odparł, że nie ma "konkretnych nazwisk na myśli", a jedynie, że "kilka ważnych funkcji zmieni się zarówno w rządzie, jak i w parlamencie". Bielan - który zdobył mandat europosła i odejdzie z funkcji wicemarszałka Senatu - stwierdził też, że "ławka rezerwowych jest szeroka".

- Natomiast to jest ostatnia szansa, żeby odświeżyć rząd jeszcze w tej kadencji. To ostatni moment, bo później mamy wakacje i intensywną kampanię parlamentarną - zaznaczył.

Członkowie rządu z biletami do Brukseli

Spośród ministrów mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także minister w KPRM Beata Kempa oraz właśnie Kopcińska.

Premier pytany w poniedziałek w TVP o termin rekonstrukcji rządu, w związku z tym, że niektórzy ministrowie zdobyli mandaty w PE, powiedział, że "jest przepis, że w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników (wyborów) nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji, więc to zarysowuje pewną perspektywę czasową". Zapytany o szczegóły dotyczące rekonstrukcji Rady Ministrów powiedział, że nie ma jeszcze konkretnych propozycji kierownictwa PiS w tej sprawie.

We wtorek RMF FM podało, że premier Mateusz Morawiecki chce, żeby planowana na najbliższe dni szybka rekonstrukcja rządu objęła wymianę nie tylko ministrów, którzy pojadą do Parlamentu Europejskiego, ale także szefową resortu finansów Teresę Czerwińską. Informację tę mieli potwierdzić w kilku rządowych i partyjnych źródłach reporterzy RMF FM. Jako jeden ze scenariuszy podają objęcie stanowiska szefa resortu finansów przez samego premiera Morawieckiego.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

Senat powoła nowego wicemarszałka najprawdopodobniej 4 czerwca

We wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że we wtorek wygasną mandaty dwóch senatorów, którzy dostali się do PE: obok Bielana, jest to senator PO Jarosław Duda.

Bierzemy pod uwagę dwóch, a nawet więcej kandydatów, którzy mogą zastąpić Adama Bielana na stanowisku wicemarszałka Senatu - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że Senat powoła nowego wicemarszałka na następnym posiedzeniu izby, planowanym na 4 czerwca.

Karczewski podkreślił, że następcę Bielana na funkcji wicemarszałka Senat "najprawdopodobniej" powoła na następnym posiedzeniu izby, które planowane jest 4 czerwca.

Dopytywany, kto zastąpi Bielana, Karczewski odparł: "Są dwie propozycje, nawet i więcej, które bierzemy pod uwagę". - Będę rozmawiał niebawem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na ten temat i w gronie kierownictwa partii, bo takie decyzje podejmujemy właśnie na takich posiedzeniach, a właściwie zgodnie ze statusem rekomenduje je prezes - dodał marszałek Senatu.

Do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych miejsce Bielana i Dudy nie będzie obsadzone, a Senat będzie pracował w mniejszym składzie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu m.in. w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w związku z wyborem w toku kadencji na posła do PE. Jednocześnie Kodeks stanowi, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.

pgo/ PAP