Płonący mężczyzna przed siedzibą prezydenta USA Donalda Trumpa. Całe ciało w ogniu

Do incydentu doszło ok. godz. 12:20 czasu miejscowego (godz. 18:20 w Polsce) na tzw. Elipsie, czyli charakterystycznym fragmencie parku otaczającego Biały Dom, który jest popularny wśród turystów - podały służby specjalne na swoim koncie na Twitterze.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.