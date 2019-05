Tusk nie stawił się przed komisją ds. VAT. Usprawiedliwienie nieobecności "szło pięć dni"

W środę o godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która - zgodnie z ustalonym harmonogramem - miała przesłuchać Donalda Tuska.

Szef Rady Europejskiej, pytany we wtorek w Brukseli przez dziennikarzy, czy pojawi się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą, poinformował, że nie będzie to możliwe w tym tygodniu. - W zeszłym tygodniu mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa - zaznaczył.

"Kilometr list szedł pięć dni"

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Giertych ponownie tłumaczył, że w związku z wyjazdem szefa Rady do Azji Środkowej w ubiegłym tygodniu skierował do komisji wniosek o przesunięcie przesłuchania.

Pytany, co działo się z korespondencją, pełnomocnik przewodniczącego RE stwierdził, że pytanie to należałoby skierować do Poczty Polskiej, ponieważ list został wysłany w piątek na poczcie przy ul. Kopernika w Warszawie. - Słyszałem, że dzisiaj list wreszcie dotarł do pana przewodniczącego (komisji, Marcina Horały), więc mieliśmy dosyć szczególny rekord, mianowicie kilometr list szedł pięć dni - powiedział.

- Mam prośbę, aby z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłać wezwanie do Sopotu, korzystając z Poczty Polskiej, bo przeliczając ten jeden dzień roboczy na jeden kilometr, to przypominam, że do Sopotu jest 500 km. Może nie starczyć kadencji - dodał.

Dopytywany, dlaczego pismo wysłano jako list ekonomiczny, a nie priorytetowy, Giertych wyjaśnił, że został on wysłany "w takim terminie, który zapewniał, żeby doszedł". - I list doszedł - dodał.

Adwokat przyznał również, że list był jedyną formą, poprzez którą przekazano komisji informację o nieobecności Tuska. - Ale też jest stąd tutaj moja obecność, żeby przedstawić kalendarz pana przewodniczącego (...), że po prostu nie mógł być dzisiaj obecny - wskazał.

"Jeden dzień powinien się znaleźć"

Wcześniej Horała, pytany na kiedy Tusk zostanie ponownie wezwany przed komisję, powiedział, że "zdecydowanie w czerwcu najdalej w lipcu".

- Sam kalendarz na to wskazuje, że gdzieś tam do końca lipca chcemy zakończyć przesłuchania. Więc jeśli jest wola (Tuska), żeby nie unikać przesłuchania, to myślę, że jeden dzień w czerwcu czy w lipcu powinien się znaleźć - podkreślił szef komisji ds. VAT.

WIDEO - Bartoszewski: Kaczyński to najbardziej sprawny polityk w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/prz/ PAP, polsatnews.pl