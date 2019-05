Stado krów z Deszczna nie trafi do uboju. Jest decyzja ministra

- Zwierzęta te stwarzały zagrożenie przez wiele lat. To brak odpowiedzialności właściciela, samorządu. Przepisy unijne są jednoznaczne: zwierzęta nieoznaczone powinny być wybite i utylizowane. Jednak jest to sytuacja trochę ekstremalna, nie wiem czy gdziekolwiek w Europie taka sytuacja zdziczenia partii zwierząt gospodarskich miała miejsce - mówił Ardanowski.

- Zgłoszę sprawę do oceny odpowiedzialności rolnika, który zachował się w sposób nieodpowiedzialny i wypędził zwierzęta z gospodarstwa. To skandal, żeby rolnik potraktował w ten sposób swoje bydło - podkreślił.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że decyzja ws. krów zapadła "po różnych interwencjach, m.in. prezydenta Dudy, ale także prezesa Kaczyńskiego, który bardzo się tą sprawą interesował".

- Jeżeli krowy okażą się zdrowe, będziemy szukali rolników, którzy je przyjmą, kupią. Również mogą się wykazać organizacje ekologiczne, które dość demagogicznie mówią o ochronie zwierząt, niekoniecznie mówiąc skąd wziąć na to środki - dodał.

"Sprawa jest przesądzona"

- Niektórym się wydaje, że zwierzątka będą sobie chodziły, trawkę skubały, natomiast przychodzi zima, jest potrzebna opieka weterynaryjna, co generuje koszty. Znajdziemy jednak środki - zapewnił Ardanowski i podziękował za zaangażowanie w sprawę.

- Sprawa jest przesądzona. Krowy będą żyły, będziemy je obserwowali, badali - podkreślił.

Jak poinformował, krów jest ok. 180 i są obecnie "zabezpieczone przez samorząd". - Wójt rwie włosy z głowy, ponieważ to go kosztuje 3,5 tys. zł dziennie - mówił Ardanowski.

"Zwieramy szyki"

Głowa państwa zapewniła wcześniej na Twitterze, że minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka "szukają szczęśliwego rozwiązania dla stada z Deszczna". "Jestem pewien, że je znajdą, mimo że przepisy UE nakazują zabić te zwierzęta. Polak potrafi! Trzymamy kciuki" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. - Zwieramy szyki - dodał zwracając się później do Agnieszki Gozdyry.

Chodzi o stado bydła liczące 170-180 sztuk, które od wielu lat żyje na wolności w woj. lubuskim, wypasając się na polach rolników. Są to zwierzęta niezarejestrowane, nie mają właściciela i nie są pod opieką weterynaryjną.

Pod koniec października powiatowy lekarz weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim wydał decyzję, "na mocy której właściciel zwierząt został zobowiązany do zabicia 170 sztuk bydła". W poniedziałek główny lekarz weterynarii poinformował, że "nie ma merytorycznych przesłanek do zmiany decyzji powiatowego lekarza weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim".

Protestowali ekolodzy i organizacje

Przeciwko planom zabicia zwierząt protestowali ekolodzy i organizacje zwierzęce; sprawdziły się ich przewidywania, że decyzja o uśmierceniu zwierząt zapadnie zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Właściciel krów od lat tłumaczy urzędnikom, że nie miał warunków, by zapewnić im odpowiednią opiekę, a pomoc gminy była niewystarczająca. Nie kolczykował więc kolejnych cielaków i nie brał odpowiedzialności za zwierzęta. Krowy chodziły więc wolno i wyrządzały szkody okolicznym rolnikom.

W końcu powiatowy lekarz weterynarii w październiku ub.r. nakazał właścicielowi je wybić. - Ten nie reagował, w efekcie sprawa trafiła do sądu, który podtrzymał decyzję lekarza - tłumaczył w rozmowie z Polsat News wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

