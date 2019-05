Solidarni 2010 zapowiadają strajk głodowy. Termin - 10. rocznica katastrofy smoleńskiej

Stankiewicz poinformowała, że decyzja w sprawie strajku głodowego zapadła na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia Solidarni 2010, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze.

Jak dodała, radykalna forma protestu, który zaplanowano na 2020 rok, ma wymóc na polskich władzach podanie oficjalnych przyczyn tragedii smoleńskiej oraz ukaranie winnych.

Stankiewicz podkreśliła, że dotychczasowe działania w sprawie wyjaśnienia przyczyn oraz ukarania winnych katastrofy smoleńskiej są niewystarczające.

- My musimy na nowo zbudować te standardy, na nowo zbudować silne, szanujące się państwo. I to się zaczęło. To się moim zdaniem zaczęło w momencie, kiedy teraz ten rząd trzy lata temu doszedł do władzy, ale to jest za mało, za wolno i niewystarczająco - oceniła.

zdr/luq/ Radio Zachód