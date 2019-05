Trzy lata więzienia dla Arabskiego. O tyle wnioskuje pełnomocnik części rodzin ofiar ze Smoleńska

O karę trzech lat więzienia "bez możliwości warunkowego zawieszenia" dla b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego zawnioskował we wtorek w mowie końcowej w sprawie dotyczącej organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. pełnomocnik części bliskich ofiar katastrofy mec. Stefan Hambura.

O kary bezwzględnego więzienia - od dwóch do trzech lat - mec. Hambura zawnioskował także dla pozostałych czworga urzędników oskarżonych w tej sprawie.

Jak podkreślił pełnomocnik oskarżeni "działali na szkodę interesu prywatnego i publicznego pokrzywdzonych".

Oskarżeni w tym procesie to, poza byłym szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z lat 2007-2013 T. Arabskim, dwoje urzędników kancelarii premiera - Monika B. i Miłosław K. oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie - Justyna G. i Grzegorz C. Grozi im do 3 lat więzienia.

Na rozprawie dwa tygodnie temu prokurator zawnioskował o karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu dla Arabskiego. Wówczas wysłuchano również część przedstawicieli oskarżycieli. We wtorek sąd kontynuuje wysłuchiwanie mów końcowych.

jm/ PAP