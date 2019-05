Sasin: dziwię się dobremu humorowi i uśmiechowi Schetyny

- Musze powiedzieć, że się dziwie temu dobremu humorowi i uśmiechowi Grzegorza Schetyny, bo jednak to jest bardzo wyraźna porażka – powiedział w Polsat News Jacek Sasin (PiS). - Mamy nieprawdopodobną polaryzację, mamy dwie siły, które ponad 80 proc zabierają – zauważył z kolei Marek Jakubiak (Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy).

- Ponad 6 proc, trzecia siła polityczna, dobry prognostyk przed jesienią. Wyborcy chcieli innej siły niż tylko PiS i Koalicja Europejska, my szliśmy i będziemy szli swoją drogą - mówił w Polsat News Krzysztof Gawkowski (Wiosna).

Marcin Kierwiński z PO podkreślił, że "zapraszaliśmy Wiosnę od samego początku, aby dołączyła do Koalicji Europejskiej". - Gdyby dołączyła, pewnie pan minister Sasin nie byłby dzisiaj tak szczęśliwy. Przykro, że Robert Biedroń nie rozumie tego, że w jedności siła - mówił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim poseł PO.

- Dzisiaj widzimy, że mamy do czynienia z duopolem, że mamy do czynienia z takim zblatowaniem sceny politycznej pomiędzy PiS i pomiędzy Platformą i trudno się w to wbić - powiedział Maciej Szlinder (Partia Razem).

- Szkoda, że troszeczkę zabrakło, rzeczywiście szkoda, nie ze względu na synekury w tej Unii, tylko ze względu na to, że mieliśmy już pięknie pookładane z Ruchem Pięciu Gwiazd i z kilkoma jeszcze tutaj podmiotami antysystemowymi na reformę, na próby reformy Europy, na Europę równych ojczyzn, na Europe równych szans - mówił w Polsat News Paweł Kukiz (Kukiz’15).

luq/ Polsat News, polsatnews.pl