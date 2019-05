Mucha dla polsatnews.pl: jesienią udowodnimy, że wygrana jest możliwa

- Już samo zjednoczenie opozycji kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia. Zrobiliśmy to, udowodniliśmy, że to możliwe. Jesienią udowodnimy, że wygrana też jest możliwa - powiedziała dla polsatnews.pl posłanka PO Joanna Mucha, która startowała z drugiego miejsca na liście Koalicji Europejskiej w okręgu lubelskim i prawdopodobnie nie otrzymała mandatu.