Prezydent Ukrainy na linii walk w Donbasie. 400 metrów od pozycji przeciwnika

Była to pierwsza wizyta zaprzysiężonego w ubiegłym tygodniu szefa państwa strefie działań wojennych; Zełenski był w okopach w odległości 400 metrów od pozycji przeciwnika - przekazała administracja prezydencka w Kijowie.

Prezydent był w miejscowościach Stanycia Łuhanska i Szczastia w obwodzie ługańskim. Zapoznał się tam z warunkami, w jakich żołnierze pełnią służbę, i ocenił, że wymagają one poprawy. Zełenski spotkał się też w obecności nowego szefa sztabu, Rusłana Chomczaka, z dowódcą operacji przeciwko separatystom generałem Ołeksandrem Syrskim.

Zginęło 13 tysięcy osób

Zełenski, który wygrał II turę wyborów prezydenckich w kwietniu, mówił jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, że jego celem jest zakończenie wojny w Donbasie, i wyrażał gotowość do podjęcia rozmów z Rosją.

Walki na wschodzie Ukrainy trwają od wiosny 2014 roku. W ich wyniku zginęło około 13 tysięcy osób.

Konflikt rozpoczął się po zwycięstwie prozachodniej rewolucji, która obaliła w ostatnich dniach lutego 2014 roku prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Rosja zaanektowała wtedy należący do Ukrainy Krym, a wiosną w Donbasie wybuchł konflikt z separatystami, którzy zajęli część tego regionu i kontrolują go do dziś.