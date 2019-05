Ukraina: możliwe referendum nt. pokoju z Rosją. "Żeby naród podjął tę decyzję"

Ekipa nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie wyklucza referendum w sprawie porozumienia pokojowego z Rosją - oświadczył we wtorek nowo mianowany szef administracji prezydenckiej Andrij Bohdan.

- Rozpatrujemy przeprowadzenie referendum na temat porozumienia pokojowego z Rosją, by nie tylko przegłosowali je deputowani, a prezydent podjął odpowiednią decyzję, lecz żeby naród podjął tę decyzję, by oceniło ją społeczeństwo - powiedział w show politycznym w stacji telewizyjnej 112.Ukraina.

Bohdan podkreślił, że Zełenski mówił wcześniej, że w związku z konfliktem w Donbasie na wschodzie Ukrainy rozpatrywane są możliwości porozumienia oraz poddanie ich pod referendum.

Zełenski jest prezydentem Ukrainy od poniedziałku. - Każdy z nas jest prezydentem. Nie 73 procent, którzy za mnie głosowali, lecz całe 100 procent Ukraińców. To nie jest tylko moje zwycięstwo, jest to zwycięstwo nas wszystkich. I jest to nasza wspólna szansa - powiedział w swojej mowie inauguracyjnej.

Dodał, że "nie tylko on złożył dziś przysięgę". - Złożył ją każdy z nas. Od dziś każdy z nas niesie odpowiedzialność za państwo - stwierdził.

wka/ PAP