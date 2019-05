- Nie gramy na równym boisku. To czego nie doceniliśmy, to wpływ mediów publicznych, które grają do jednej bramki - w taki sposób w programie "Graffiti" Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) odniosła się do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Trzeba wyciągnąć wnioski z tego co się stało - dodała w rozmowie z Piotrem Witwickim.