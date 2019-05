Salvini we Włoszech, Le Pen we Francji. Tak głosowała Europa

Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe (RN) Marine Le Pen RN zdobyło od 24 do 26 mandatów i wyprzedziło w wyborach do PE partię prezydenta Emmanuela Macrona LREM - wynika z sondażu exit poll ośrodków Elabe i Ifop Fiducial. Prawicowa koalicyjna Liga Matteo Salviniego wygrała we Włoszech, zdobywając według sondaży exit poll od 27 do 31 procent głosów.

RN uzyskało od 23 do 24,2 proc. głosów, a Republiko Naprzód! (LREM) - od 21 do 22,5 proc.

Na trzecim miejscu plasuje się ugrupowanie Europejska Ekologia – Zieloni (EELV), które zdobyło od 2,5 do 13 proc. głosów i może liczyć na od 11 do 14 mandatów.

Centroprawicowi Republikanie (LR) uzyskali między 8 a 9 proc. głosów i przypadnie im zapewne 8 miejsc w parlamencie Europejskim.

Partia Socjalistyczna (PS) i skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) otrzymały od 6,2 do 7 proc. głosów i może im przypaść od pięciu do ośmiu miejsc.

Żadna inna partia nie przekroczyła wymaganego progu wyborczego, czyli 5 proc. głosów.

"Pewne rozczarowanie"

Pałac Elizejski podkreślił w komunikacie, że większość Francuzów poparła w tych wyborach partie proeuropejskie, a rząd nie tylko nie zamierza po głosowaniu zmieniać swej polityki ani rezygnować z reform, ale ma zamiar "zintensyfikować realizację programu".

Prezydent uznał, że wynik głosowania jest "pewnym rozczarowaniem", a wysoka frekwencja we Francji jest "dobrą wiadomością".

Le Pen, szefowa Zgromadzenia Narodowego, ogłosiła zwycięstwo i wezwała do "utworzenia silnej grupy" w Parlamencie Europejskim. Oceniła też, że Macron nie innego wyjścia, jak rozwiązać parlament.

PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON



Włochy



Według sondaży exit poll podanych przez włoską telewizję RAI na drugim miejscu jest opozycyjna centrolewicowa Partia Demokratyczna, która uzyskała od 21 do 25 procent głosów.

Drugie ugrupowanie koalicji rządowej, Ruch Pięciu Gwiazd, otrzymało od 18,5 do 22,5 procent głosów.

Na czwartym miejscu jest opozycyjna centroprawicowa Forza Italia byłego premiera Silvio Berlusconiego z rezultatem około 10 procent.

Od 5 do 7 procent otrzymało prawicowe ugrupowania Bracia Włoch.

"Pierwsza partia we Włoszech"

Lider Ligi Matteo Salvini opublikował swój pierwszy powyborczy komentarz na Twitterze, gdzie zamieścił swoje zdjęcie z kartką z następującym odręcznym napisem: "Pierwsza partia we Włoszech. Dziękuję".

Kierowane przez Salviniego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że frekwencja w eurowyborach wyniosła 53,2 proc. To mniej niż w czasie poprzednich w 2014 roku, gdy przekroczyła 55 procent.

Komentatorzy w telewizji RAI podkreślają, że wynik tych wyborów jest odwróceniem rezultatów, jakie oba ugrupowania koalicyjne uzyskały w wyborach parlamentarnych przed ponad rokiem. Wtedy na pierwszym miejscu był Ruch Pięciu Gwiazd. Zwraca się uwagę, że obecnie najważniejszym politycznym pytaniem we Włoszech jest to, czy wynik wyborów do PE może wpłynąć na obecny rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi i czy ugrupowanie Salviniego z pierwszym wynikiem zechce doprowadzić do zmiany układu sił w koalicji.

PAP/EPA/MATTEO BAZZI

Węgry



Rządząca na Węgrzech koalicja konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) zdecydowanie wygrała w niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 13 z 21 przypadających na Węgry mandatów - wskazują prawie pełne wyniki.

Premier Viktor Orban zapowiedział, że Węgry będą w Brukseli współpracować ze wszystkimi, którzy chcą powstrzymać imigrację.

Na Fidesz-KDNP głosowało 52,1 proc. wyborców - podało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) po przeliczeniu 99,9 proc. głosów.

Drugie miejsce z 16,3 proc. zdobyła Koalicja Demokratyczna byłego premiera Ferenca Gyurcsanya, co przełożyło się na 4 mandaty. Do PE po raz pierwszy weszła liberalna partia Momentum z 9,9 proc. głosów (2 mandaty), a po 1 mandacie zdobyły koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej i partii Dialog (6,7 proc. głosów) oraz narodowy Jobbik (6,6 proc.).

Nie weszła do PE ekologiczna partia Polityka Może Być Inna; jej kierownictwo ustąpiło z tego powodu ze stanowisk.

Frekwencja wyniosła 43,36 proc.

"Powstrzymać migrację"

Orban oświadczył podczas wieczoru wyborczego Fideszu, że wynik wyborczy koalicji rządzącej oznacza trzy zadania od Węgrów: zatrzymać w całej Europie imigrację, obronić Europę narodów i obronić chrześcijańską kulturę w Europie. - Mogą być państwo pewni, że to uczynimy - zadeklarował.

- Okazało się, że mieszkańcy Węgier uważają, że w Brukseli potrzebne są zmiany - potrzebni są przywódcy, którzy reprezentują interesy Europejczyków, szanują europejskie narody i są dumni z naszej liczącej 2 tys. lat chrześcijańskiej kultury. Chciałbym jasno powiedzieć, że dla nas w Brukseli Węgry będą stać na pierwszym miejscu i będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy chcą powstrzymać imigrację. Pokazaliśmy dziś, że Węgry są silne, bo Węgrzy są zjednoczeni - oświadczył premier.

Jego zdaniem wysoką frekwencją w tych wyborach "Węgry dowiodły, że są europejskim narodem, europejskim krajem, w Europie jest nasze miejsce, Europa jest także naszą ojczyzną i dlatego chcemy ją zmienić".

Rzecznik rządu Zoltan Kovacs, pytany jeszcze przed ogłoszeniem wyników o ewentualność wejścia przez Fidesz do jednej frakcji z PiS w PE, powiedział, że za wcześnie na odpowiedź i po ogłoszeniu wyników "trzeba gruntownie przemyśleć powstałe w Parlamencie Europejskim warunki".

Dodał, że w polityce nigdy niczego nie można wykluczyć, "zważywszy na to, że skład PE i trwające w nim procesy radykalnie się przeobraziły". - Europa będzie musiała się do tego odnieść na nowo. Wszyscy szukają rozwiązań, odpowiedzi będzie można udzielić w następnych dniach i tygodniach - oznajmił.

Podkreślił, że zdaniem rządu Węgier współpraca ma sens nie tylko we frakcjach. Według niego ostatnie miesiące, a nawet rok-dwa pokazały, że "tradycyjna forma współpracy, czy też tradycyjne frakcje ulegają przekształceniu i właśnie dlatego trzeba będzie mówić o różnych formach współpracy".

PAP/EPA/Szilard Koszticsak



Litwa



Na Litwie z przypadających jej 11 mandatów w Parlamencie Europejskim najwięcej - trzy - zdobyli opozycyjni konserwatyści Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) - wskazują prawie pełne wyniki niedzielnego głosowania.

Po dwa mandaty przypadły rządzącemu ugrupowaniu Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVZS) oraz Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP).

Trzy ugrupowania zdobyły po jednym mandacie: Partia Pracy (PP), Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) i Litewski Ruch Liberałów.

Jeden mandat wywalczył też komitet społeczny posłanki Auszry Maldeikiene.

Cypr



Na Cyprze w wyborach do PE prowadzi konserwatywne Zgromadzenie Demokratyczne (DISY) z wynikiem 29 proc. Na drugim miejscu plasuje się Postępowa Partia Ludu Pracującego (Akel) z poparciem 27 proc. - podała agencja CNA po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oba ugrupowania będą więc miały po dwóch europosłów. Mimo wygranej DISY straciła w porównaniu z poprzednimi wyborami z 2014 roku, gdy miała 34,8 proc. poparcia.

Trzecie miejsce zajęła w niedzielę nacjonalistyczna, centrowa Partia Demokratyczna (Diko), którą poparło 14 proc. wyborców. Lewicowy Ruch na Rzecz Socjaldemokracji (Edek) pokonał neonazistowską Partię Elam, uzyskując 11 proc. głosów w stosunku do jej 8 proc, i tym samym eliminując ją z walki o mandat w PE.

Diko i Edek będą miały po jednym eurodeputowanym.

Według doniesień mediów mandat zdobył cypryjski Turek Niyazi Kizilyurek, kandydat Akel, i został tym samym pierwszym turecko-cypryjskim europosłem.

Frekwencja na Cyprze wynosiła 42,8 proc. W niedzielę na Cyprze głosowało w sumie 68,6 tys. cypryjskich Greków, uprawnionych do tego obywateli UE oraz Turków cypryjskich zamieszkałych na południu wyspy, na terenie kontrolowanym przez Republikę Cypryjską, oraz 5 604 Turków cypryjskich zamieszkałych w nieuznawanej przez nikogo oprócz Turcji Tureckiej Republice Cypru Północnego.

PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Finlandia



Prounijna Koalicja Narodowa wygrała eurowybory w Finlandii. Na kolejnych miejscach są Zieloni i socjaldemokraci. Nacjonalistyczna partia Finowie nie wprowadzi więcej niż obecnie posłów do PE - wynika z wstępnych danych po przeliczeniu 98 proc. głosów.

Według danych publikowanych na żywo przez serwis internetowy fińskiego ministerstwa sprawiedliwości, 10 na 13 fińskich mandatów w Parlamencie Europejskim przypadnie ugrupowaniom prounijnym.

Najwięcej głosów zebrała liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK), która od 20 lat nieprzerwanie wygrywa fińskie eurowybory. Partia, przynależąca do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w nowym PE najprawdopodobniej utrzyma swoich dotychczasowych trzech deputowanych. Na KOK według przewidywań Yle głosował co piąty wyborca (ok. 20,5 proc.).

Według mediów największym zwycięzcą wyborów jest Zielona Unia (VIHR), która z ok. 16-proc. wynikiem zanotowała najwyższe historyczne poparcie. Jako jedyna partia zwiększy liczbę eurodeputowanych w nowym PE (do dwóch).

Fińska Partia Socjaldemokratyczna (SDP), która wygrała ostatnie kwietniowe wybory parlamentarne i jest w trakcie tworzenia nowego lewicowo-liberalnego rządu, zajęła w eurowyborach trzecie miejsce (ok. 15 proc.), utrzymując swoich dwóch przedstawicieli w PE.

Na czwartym miejscu znalazła się eurosceptyczna i narodowo-konserwatywna partia Finowie (PS), która zebrała niecałe 14 proc. głosów. Tym samym będzie mieć jak dotychczas swoich dwóch posłów w PE. Niektóre wcześniejsze sondaże przypisywały temu ugrupowaniu wynik o kilka punktów procentowych wyższy i nawet trzy mandaty w PE, szczególnie że partia ta zaledwie kilkoma tysiącami głosów przegrała z SDP niedawne wybory krajowe.

Liberalna partia Centrum Finlandii (KESK) premiera Juhy Sipili, która przegrała także ostatnie fińskie wybory parlamentarne, uzyskała również słabszy wynik w eurowyborach (ok. 13,5 proc.) i straciła jeden mandat w PE. W nowym PE będzie ją reprezentować dwóch deputowanych.

Po jednym mandacie ma przypaść jak obecnie Związkowi Lewicowemu (VAS) oraz Szwedzkiej Partii Ludowej (RKP), na które głosowało odpowiednio ok. 6,5 proc. oraz ok. 5 proc.

Według wstępnych danych ministerstwa sprawiedliwości łączna frekwencja w wyborach wyniosła 47,7 proc. (w 2014 r. - 41 proc.). W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych niewiele ponad miesiąc temu głosowało 72 proc. wyborców.

PAP/EPA/JARNO KUUSINEN

Szwecja



Rządzący Szwecją socjaldemokraci zwyciężyli w niedzielnych wyborach do PE i zdobyli 25,1 proc. głosów. Na drugim miejscu jest liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna, która otrzymała 17,6 proc. głosów - wynika z exit poll telewizji publicznej SVT.

Na trzecim miejscu uplasowała się eurosceptyczna partia Szwedzcy Demokraci, na którą głosowało 16,9 proc. wyborców.

Wynik Szwedzkich Demokratów oznacza wzrost poparcia o 7,2 proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Jeśli te wyniki potwierdzą się, socjaldemokraci zdobędą pięć mandatów (bez zmian), Umiarkowana Partia Koalicyjna otrzyma cztery mandaty (poprzednio trzy), a Szwedzcy Demokraci trzy mandaty (poprzednio dwa).

Czwartą pozycję według badania telewizji SVT zajęła liberalna Partia Centrum (10,3 proc., dwa mandaty), dopiero piąta jest Partia Ochrony Środowiska - Zieloni (9,5 proc., dwa mandaty). W przypadku Zielonych ich wynik jest gorszy o 5,9 proc. w porównaniu z wyborami sprzed pięciu lat, gdy do Brukseli wysłali czterech deputowanych.

Na mandaty mogą jeszcze liczyć Chrześcijańscy Demokraci (7,5 proc.), Partia Lewicy (6,4 proc.) oraz prounijna szwedzka partia Liberałowie. Ugrupowanie to otrzymało jednak zaledwie 4,4 proc., czyli niewiele ponad próg wyborczy (poprzednio partia zdobyła 9,9 proc.). Według ekspertów ten mandat dla Liberałów jest jeszcze niepewny.

Jedyny mandat straciła lewicowa Inicjatywa Feministyczna, zdobywając 0,8 proc. głosów.

PAP/EPA/Jonas Ekströmer

Portugalia



Rządząca Portugalią od 2015 r. Partia Socjalistyczna (PS) wygrała niedzielne głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Ugrupowanie premiera Antonia Costy zdobyło według badania sondażowego telewizji SIC 30,9-34,9 proc. poparcia. Portugalia ma w PE 21 deputowanych.

Według opublikowanego badania socjaliści mogą zapewnić sobie od 8 do 9 miejsc w europarlamencie.

Na drugim miejscu uplasowała się centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna (PSD). Największe ugrupowanie portugalskiego parlamentu, wchodzące w skład frakcji europejskich ludowców, otrzymało od 21,8 do 25,8 proc. poparcia i 6-7 miejsc w PE.

Trzecią siłą polityczną niedzielnego głosowania był w Portugalii Blok Lewicy (BE). Radykalnie lewicowe ugrupowanie zdobyło 8,5-11,5 proc. poparcia i od 2 do 3 mandatów w PE.

Od jednego do dwóch miejsc w europarlamencie zdobyła też koalicja komunistów i Zielonych o nazwie CDU, a także chadecko-ludowy blok CDS-PP. Poparło je odpowiednio 5,3-8,3 proc. oraz 4,7-7,3 proc. głosujących.

Na jeden lub dwa mandaty może też liczyć lewicowa partia Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN). Poparło ją w niedzielę od 4,3 do 7,3 proc. uczestników wyborów.

Niespodzianką może być jedna z najniższych w ostatnich latach frekwencja w wyborach w Portugalii, szacowana wstępnie na 30 proc.

PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Dania



Duńska Partia Socjaldemokratyczna wygrała wybory do PE w Danii, otrzymując 22,2 proc., na drugim miejscu jest Duńska Partia Liberalna (Venstre) z 20, 3 proc. Jedynie 14,5 proc. otrzymała eurosceptyczna Duńska Partia Ludowa - wynika z badania exit poll ośrodka Megafon.

Socjaldemokraci mogą liczyć na trzy mandaty, podobnie Venstre premiera Larsa Lokke Rasmussena. Zaledwie dwa mandaty przypadną Duńskiej Partii Ludowej, która była zwycięzcą wyborów do PE sprzed pięciu lat, zdobywając niemal 27 proc. oraz cztery mandaty.

W wynikach podanych przez ośrodek Megafon kolejne pozycje zajmują: Socjalistyczna Partia Ludowa (11,5 proc., 2 mandaty) oraz socjalliberalna Radykalna Lewica (9,1 proc, dwa mandaty). Po jednym mandacie zdobędą także: Konserwatywna Partii Ludowa (5,7 proc.) oraz lista działaczy lewicowych i ekologicznych Enhedslisten (5,6 proc.).

PAP/EPA/Liselotte Sabroe



Hiszpania



Z szacunkowych wyników dla telewizji TVE wynika, że niedzielne głosowanie do PE wygrali w Hiszpanii rządzący krajem socjaliści (PSOE). Ugrupowanie premiera Pedro Sancheza zdobyło według badania GAD3 18 mandatów, czyli o 4 więcej niż w poprzedniej kadencji PE.

Niedzielny wynik jest drugim zwycięstwem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w ciągu niespełna miesiąca. 28 kwietnia w głosowaniu do krajowego parlamentu ugrupowanie Sancheza zdobyło 123 mandaty w 350-osobowym Kongresie Deputowanych.

Według GAD3 PSOE w niedzielę otrzymało 30,3 proc. poparcia i zapewniło sobie 18 miejsc w PE.

Drugie miejsce zdobyła centroprawicowa Partia Ludowa (PP), która do czerwca 2018 r. sprawowała władzę w Hiszpanii. Ugrupowanie kierowane przez Pablo Casado, wchodzące w skład Europejskiej Partii Ludowej, uzyskało według szacunkowych danych 19,5 proc. poparcia i 11-12 mandatów do europarlamentu. Wcześniej miało ich 16.

Na trzecim miejscu uplasowali się liberalni Ciudadanos, wchodzący do frakcji ALDE. Partia Alberta Rivery uzyskała 14,2 proc. poparcia, zapewniając sobie 8 miejsc w Parlamencie Europejskim. Wcześniej miała ich zaledwie dwa.

Kolejne miejsce zdobyła skrajnie lewicowa Unidas Podemos. Ugrupowanie kierowane przez Pablo Iglesiasa wprowadziło do europarlamentu siedmiu reprezentantów dzięki poparciu 11,8 proc. głosujących. W poprzedniej kadencji PE partia ta miała pięć mandatów.

Po raz pierwszy do PE wejdzie uznawany za radykalnie prawicowy Vox. Partia Santiago Abascala uzyskała 4-5 mandatów. Poparło ją 8,2 proc. uczestników głosowania.

PAP/EPA/JuanJo Martin Premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Separatyści z Katalonii

Swoją reprezentację w europarlamencie będą mieć również separatyści z Katalonii. Mandat do PE zdobyli były premier regionu Carles Puigdemont, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości w Belgii, a także jego były zastępca Oriol Junqueras, który od 2018 r. jest osadzony w więzieniu za współorganizację nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 r.

Puigdemont startował w niedzielę z listy bloku Razem dla Katalonii (JxCat), a Junqueras jako „jedynka” bloku Teraz Republiki (Ahora Republicas). Wprawdzie były wicepremier Katalonii zdobył mandat w kwietniowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii, ale prezydium Kongresu zawiesiło go w piątek w sprawowaniu funkcji deputowanego.

Według GAD3 JxCat otrzymał poparcie na poziomie 4,8 proc., zapewniając sobie 2-3 mandaty w PE, a blok Teraz Republiki dzięki poparciu 3,5 proc. głosujących zdobył dwa mandaty.

PAP/EPA/Quique García Mandat do PE zdobył b. premier Katalonii Carles Puigdemont.



Grecja



W Grecji w wyborach do Parlamentu Europejskiego główna partia opozycyjna Nowa Demokracja (ND) uzyska według sondaży exit poll od 32 do 36 proc. głosów i wyprzedzi rządzącą lewicową Syrizę, którą popiera od 25 do 29 proc. wyborców.

Liczba uzyskanych głosów przyniesie ND osiem lub dziewięć mandatów, podczas gdy Syriza uzyska sześć lub siedem.

Na trzecim miejscu plasuje się socjalistyczny Ruch na rzecz Zmiany (Kinal), który otrzyma od 7 do 9 proc. głosów (dwa lub trzy mandaty).

Neonazistowski Złoty Świt i Komunistyczna Partia Grecji (KKE) otrzymają od 5 do 7 proc. głosów (jeden lub dwa mandaty).

Istnieje możliwość, że do PE dostanie się również po jednym kandydacie z dwóch innych greckich ugrupowań: prorosyjskiej nacjonalistycznej partii Greckie Rozwiązanie oraz DiEM25 (Ruchu Paneuropejskiego na Rzecz Demokratyzacji Unii Europejskiej) byłego kontrowersyjnego ministra finansów Grecji Janisa Warufakisa, który pod hasłem walki z mizantropią, ksenofobią i nacjonalizmem wystawił kandydatów w 11 krajach UE. Obie te partie zdobędą od 2,5 do 4,5 proc. głosów.

W Grecji obowiązuje trzyprocentowy próg wyborczy.

PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Chorwacja

Rządząca w Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) poniosła w niedzielę w wyborach do PE straty, ale uzyskała najlepszy rezultat - 23,43 proc. - wynika z opublikowanych przez chorwacką telewizję sondaży exit poll.

Jeśli potwierdzi się ten wynik, HDZ będzie miała w PE cztery mandaty, a opozycyjna Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji z 18,4 proc. głosów - trzy mandaty.

Według sondaży jeden mandat przypadnie eurosceptycznemu, populistycznemu ugrupowaniu Żywy Mur (6,5 proc. głosów).

Miejsce w europarlamencie niespodziewanie zapewnił sobie kandydat niezależny Mislav Kolakuszić, zdobywając 8,2 proc. głosów. Na jeden mandat może też liczyć według sondaży eurosceptyczne ugrupowanie Suwereniści (6,4 proc.) i lewicowo-liberalna Koalicja Amsterdamska (5,6 proc.).

W poprzednich wyborach do europarlamentu HDZ zdobyła 41,4 proc. głosów, co przełożyło się na sześć z przypadających Chorwacji 11 mandatów. Na drugim miejscu byli socjaldemokraci (4 mandaty), a jeden mandat przypadł partii ekologów ORaH.



Austria

Szef Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), kanclerz Sebastian Kurz oświadczył, że jego ugrupowanie uzyskało "wspaniały" rezultat w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według prognozy na podstawie sondaży jego partia zdobyła 34,5 proc. głosów.

- To historycznie najlepszy rezultat, jaki kiedykolwiek osiągnięto w Austrii w wyborach europejskich - powiedział, zwracając się do sympatyków OeVP zebranych mimo deszczu przed siedzibą partii.

Wynik głosowania w Austrii uznał za "wzmocnienie środka" sceny politycznej; za dobry znak uznał wyższą niż w poprzednich wyborach do PE frekwencję.

Odniósł się też do grożącego mu już w poniedziałek wotum nieufności. - Bez względu na to, co się stanie jutro, stawiamy czoło nie tylko deszczowi, stawiamy czoło wszystkiemu innemu, co nadejdzie. Jesteśmy umocnieni - powiedział.

Jeśli potwierdzą się rezultaty sondaży, partia Kurza będzie miała 7 mandatów w PE - o dwa więcej niż obecnie. Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe) pozostanie przy 5 mandatach, a narodowo-konserwatywna Austriacka Partia Wolności (FPOe) będzie miała w PE 3 europosłów - o 1 mniej niż dotychczas.

PAP/EPA/MICHAEL GRUBER

