Alert dla woj. mazowieckiego. RCB rozsyła ostrzeżenia

SMS z ostrzeżeniem od RCB został wysłany do osób przebywających na terenach powiatów: garwolińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, warszawskiego zachodniego, legionowskiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, płockiego i płońskiego, a także na terenie Warszawy i Płocka.

‼️Uwaga #AlertRCB ‼️ Przez Mazowsze przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o wysłaniu SMS-owych ostrzeżeń - ALERTU RCB - do mieszkańców zagrożonych powiatów. #ostrzeżenia pic.twitter.com/yZ6K9IzpoR — RCB (@RCB_RP) 27 maja 2019

Fala ma dotrzeć do stolicy we wtorek w godz. 6-18. Tego dnia prognozuje się znaczne podniesienie poziomu rzeki. Obecny poziom Wisły to 4,3 metra. Do wtorku ta wartość osiągnie stan ostrzegawczy, czyli 6 metrów.



W związku z nadejściem fali, w poniedziałek o 20:00 zostaną zamknięte wejścia na bulwary nad Wisłą w Warszawie.



W tym czasie na bulwarach będą wyłączone fontanny, część zasilania elektrycznego oraz stacje rowerowe Veturilo zlokalizowane nad Wisłą.

prz/luq/ polsatnews.pl