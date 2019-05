Schetyna: zjednoczyliśmy opozycję - to nasz wielki sukces, ale i początek drogi

- Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską, zjednoczyliśmy opozycję - to jest nasz wielki sukces; ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi - mówił w niedzielę lider PO Grzegorz Schetyna po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE.

Według Ipsos w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów; Koalicja Europejska - 39,1 proc.; Wiosna - 6,6 proc.; Konfederacja - 6,1 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ipsos: PiS obejmie 24 mandaty; Koalicja Europejska - 22 ; Wiosna Roberta Biedronia - 3; Konfederacja - 3 mandaty.

- Wiemy, że wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy wielki krok, wspólnie, razem - zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces - oświadczył Schetyna. - Zjednoczyliśmy opozycję - dodał. - Ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi - zaznaczył lider PO.

"Klucz do zwycięstwa w październiku"

- Chcę powiedzieć, że to jest początek drogi, że jesteśmy coraz bliżej (...) musimy być wszyscy razem, wtedy w październiku wygramy i to jest nasz cel, i to jest nasza obietnica - mówił Schetyna.

- Pokazaliśmy, że możemy i chcemy być razem i to jest klucz do zwycięstwa w październiku - dodał.

Lider PO przypomniał też, że znane są jak na razie sondażowe dane, a na dokładne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Ocenił, że Koalicja Europejska uzyskała "dobry wynik".

Schetyna dziękował Polkom i Polakom, którzy oddali swój głos na Koalicję. - Blisko 7 mln głosów oddanych na Koalicję Europejską to jest wielki sukces - podkreślił Schetyna. Dziękował też PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonym i Inicjatywie Polskiej za wspólną kampanię wyborczą.

"Każdy z Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w UE"

- Jutro będziemy poznawać te pierwsze wyniki, będziemy widzieć kto wchodzi do europarlamentu. Ale jednego możemy być pewni - każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej. I to jest stuprocentowa gwarancja. To jest wielki wybór. I Polacy w znakomitej większości dokonali wielkiego wyboru, dobrego wyboru - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że jak mówił wcześniej Grzegorz Schetyna, każdy z nich tutaj był równy, pomimo że partie są różnej wielkości. - Ale wszyscy byliśmy bardzo podmiotowo traktowani, wzajemnie z wielkim szacunkiem. Podziękujmy jeszcze raz tym wszystkim, którzy potrafili rozmawiać, potrafili się zjednoczyć - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał dla niego w czasie tej kampanii wydarzył się najszczęśliwszy moment - urodziła się jego córka Zosia.

prz/ PAP