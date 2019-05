Eurowybory 2019 - wyniki, komentarze, analizy [TRANSMISJA, RELACJA "MINUTA PO MINUCIE"]

- Jeżeli państwo myślicie, że będę miał smutną minę, to jest nieprawda. To jest początek drogi. Ta droga rozpoczęła się niestety od wypadnięcia z Sejmu. Powoli będziemy budowali poparcie dla naszego środowiska. Pierwszy etap 5,7 proc. Poczekajmy do jutra, wierzę, że 6 proc. przebijemy. Drugi etap to są wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wybory parlamentarne. Musimy wrócić do Sejmu. To jest dobra zaliczka, ale tylko zaliczka - powiedział przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, komentując sondażowe wyniki wyborów samorządowych. Podziękował koalicjantom z komitetu SLD Lewica Razem.

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 32,3 proc. proc., Koalicja Obywatelska - 24,7 proc., PSL - 16,6 proc. Po 6,3 proc. głosów dostali Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz\'15 - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos.

Komitet SLD Lewica Razem uzyskał 5,7 proc. poparcia.