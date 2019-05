Kolejki m.in. w Paryżu i Londynie. Polonia głosuje w wyborach

W Londynie do głosowania zarejestrowało się 21 tys. osób, są tam 22 komisje wyborcze.

- To rekordowo dużo, wzrost zainteresowania wyborami jest trzykrotny. W Londynie i południowej Anglii do ubiegłych wyborów europejskich zgłosiło się 5 tys. osób - mówił reporter Polsat News Michał Giersz.

crazy queue at the Polish Embassy in London.

not what I expected but very happy to stand in this line 😊 #EUelections2019 #vote pic.twitter.com/Uyd5cIDXx7