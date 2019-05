Premier oddał głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Premier Mateusz Morawiecki oddał w niedzielę głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szef rządu głosował w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113 w Warszawie w szkole przy ul. Spartańskiej.

Premier przyszedł do lokalu wyborczego przed godz. 10, towarzyszyła mu rodzina. Razem z nim głosowała żona i dorosłe dzieci - córka i syn. Morawieccy przyszli do lokalu wyborczego również z dwójką młodszych dzieci. Premier i głosujący członkowie rodziny skorzystali ze stolików za parawanami, by zaznaczyć krzyżyk na karcie wyborczej. Szef rządu nie rozmawiał z dziennikarzami.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybieramy 52 europosłów spośród 866 kandydatów, rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7 rano i potrwa do godz. 21. Do tej pory trwa cisza wyborcza.

W eurowyborach listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych zarejestrowało 6 komitetów. Lista nr 1 to Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, nr 2 - Wiosna Roberta Biedronia, nr 3 Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, nr 4 - Prawo i Sprawiedliwość, nr 5 Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a nr 6 - Kukiz'15.

pgo/ PAP