Wysoka fala na Opolszczyźnie. Czesi rozpoczęli zrzut wody ze zbiorników retencyjnych

W piątek rano wysoka woda dotarła do Kędzierzyna-Koźla, choć biuro prognoz hydrologicznych z Wrocławia sygnalizuje, że poziom wody w tym mieście tylko nieznacznie przekroczył stan ostrzegawczy (prognozowany poziom - 406 cm, stan ostrzegawczy - 400 cm). Nieco gorsza sytuacja jest w Krapkowicach (381/340 cm).

Przez cały dzień poziom Odry będzie rósł i osiągnie maksymalne poziomy - według prognoz: w Kędzierzynie-Koźlu 464 cm (alarmowy 500 cm), w Krapkowicach 468 cm (alarmowy 450 cm).

Do Opola wysoka fala ma dotrzeć w sobotę i przekroczyć stan ostrzegawczy o 30 cm.

Prognozy dotyczące stanu wód mogą się zmienić, co zależy m.in. od zrzutów wody w Czechach. Jak informuje czeski portal denik.cz, tamtejsze służby już przystąpiły do opróżniania zbiorników retencyjnych, by stworzyć rezerwy.

grz/ nto.pl, dennik.cz, polsatnews.pl