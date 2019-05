"Wały zabezpieczone, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni". Członkowie rządu w Świętokrzyskiem

Wicepremier wcześniej wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem przebywali z wizytą w Małopolsce. Wieczorem razem z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem kontrolują sytuację w Świętokrzyskiem, gdzie m.in. w Zawichoście rozmawiali z władzami i działającymi tam służbami.

Szydło powiedziała dziennikarzom, że przed falą kulminacyjną na Wiśle, która w Zawichoście ma wystąpić w poniedziałek rano, są zabezpieczone korony wałów tak, aby fala nie wyrządziła szkody mieszkańcom. - Mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, służby będą pracowały do momentu, kiedy to będzie konieczne. - Są kolejne służby w odwodzie, jest przygotowany sprzęt, są przygotowani żołnierze wojsk inżynieryjnych, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, strażacy, druhowie - zapewniła.

"Pieniądze czekają na wypłaty"

Szydło przekazała również, że w czwartek wojewoda świętokrzyski Agata Wojtaszek wystąpiła z wnioskiem o przelanie środków na wypłatę odszkodowań. Decyzję w tej sprawie Ministerstwo Finansów podjęło jeszcze tego samego dnia. - Te pieniądze już są, pani wojewoda będzie je wypłacała od razu w momencie, kiedy wnioski (poszkodowanych) się pojawią - powiedziała.

Wicepremier zwróciła się z prośbą do samorządów o jak najpilniejsze przesyłanie wniosków o odszkodowania. - Pieniądze są, czekają na wypłaty dla mieszkańców - podkreśliła Szydło.

- Jeżeli będzie potrzebna każda inna pomoc dla poszkodowanych, to ona będzie kierowana do samorządów, a więc takie uwagi, takie wnioski - wszystko do pani wojewody proszę zgłaszać"- zaapelowała Szydło.

- Te zabezpieczenia, które są wykonywane w województwie świętokrzyskim - bo również o tym rozmawialiśmy - przy tych prognozach pogody, które są w tym momencie, są wystarczające, natomiast jesteśmy przygotowani na to, że gdyby warunki pogodowe się zmieniły, sytuacja się pogorszyła, żeby i sił, i służb, i sprzętu było tutaj więcej - dodała.

"Powoli sytuacja się stabilizuje"

- Na drogach krajowych przejazd jest w pełni dostępny wszystkim użytkownikom dróg - poinformował minister Andrzej Adamczyk.

Adamczyk przekazał mediom także, że otrzymuje informacje o zniszczonych drogach gminnych i powiatowych. Minister infrastruktury zapewnił w związku z tym, że "będziemy korzystać najpewniej z funduszy przeznaczonych na zwalczanie skutków powodzi, ale także z Funduszu Dróg Samorządowych, aby wszystkie zniszczenia dróg po podtopieniach i powodzi jak najszybciej usunąć".

Minister powiedział dziennikarzom także, że "według ostatnich informacji stabilizuje się sytuacja na kolei". - Mieliśmy do czynienia z opóźnieniami pociągów wynikającymi z ograniczeniami prędkości. Powoli sytuacja stabilizuje się - mówił.

- Na pewno rząd będzie przeznaczał środki na wsparcie tych wszystkich inicjatyw - podkreślił Adamczyk.

Błaszczak: wzorowa współpraca jednostek

Szef MON uczestniczył w piątek po południu w odprawie z żołnierzami, którzy są zaangażowani w usuwanie skutków nawałnic i podtopień w regionie.

0 Naszym zadaniem jest prewencja - doprowadzenie do takiej sytuacji, w której zabezpieczenie wałów będzie realnie stanowiło poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców Zawichostu, ale także mieszkańców Sandomierza i innych miast i miasteczek w Polsce - powiedział Błaszczak.

Szef MON wskazywał także na dobrą współpracę jednostek biorących udział w akcji zabezpieczania wałów. - Bardzo cieszę się z wzorowej współpracy między druhami ochotniczych straży pożarnych, funkcjonariuszami państwowej straży pożarnej, policją, wojskami obrony terytorialnej. Oni tu w tym miejscu pracowali całą noc, żeby podwyższyć wały, żeby zabezpieczyć je przed przerwaniem. Ta współpraca jest czymś niewątpliwie wartościowym. To są też doświadczenia, z których będziemy korzystać w przyszłości - podkreślił Błaszczak.

bas/ PAP