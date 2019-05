Trudne warunki pogodowe w Tatrach. Podtopione szlaki, zalana jaskinia Mroźna

Od kilku dni w Tatrach panuje deszczowa pogoda, która spowodowała wezbranie górskich potoków. W kilku miejscach szlaki turystyczne zostały podtopione. Zalany jest np. szlak oznaczony kolorem zielonym prowadzący dnem Doliny Roztoki do Doliny Pięciu Stawów Polskich.



Woda zalewa także Jaskinię Mroźną w Dolinie Kościeliskiej. Jaskinie została zamknięta do czasu, aż woda ustąpi. Na szlakach w partiach reglowych Tatr, np. na Ścieżce nad Reglami, jest wyjątkowo dużo błota.



Powyżej górnej granicy lasu nadal nadal warunki zimowe. Jeszcze w czwartek na Kasprowym Wierchu spadło trochę śniegu.



Z uwagi na trwające tokowisko cietrzewi szlak z Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka jest zamknięty do odwołania. Te ptaki są wyjątkowo płochliwe, a ich niepokojenie przez turystów mogłoby spowodować przerwanie godów - informują leśnicy z TPN.

