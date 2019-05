Prezes PZU: likwidacja szkód po trąbie powietrznej i powodzi w ciągu jednego dnia

Mieszkańcy, którzy zostali poszkodowani po przejściu trąby powietrznej w gminie Wojciechów, m.in. w Stasinie, otrzymali już rekompensaty stwierdził prezes PZU Paweł Surówka.

Sami dzwoniliśmy do potencjalnych poszkodowanych

- Nie czekaliśmy na to, by klienci się do nas zgłaszali. Dzwoniliśmy do osób, o których wiedzieliśmy, że są ubezpieczone w tym rejonie i są potencjalnie dotknięte przez te zjawiska - powiedział Surówka.

Prezes PZU wskazał, że po raz pierwszy na rynku polskim, ubezpieczyciel uruchomił procedurę "likwidacji szkód w ciągu jednego dnia".

- W krótszym czasie niż jedna doba, te szkody zostały zlikwidowane; poszerzamy tę akcję na zjawiska związane z potencjalną powodzią na południu kraju - poinformował.

Paweł Surówka zachęcił również wszystkie osoby, które "w najbliższych dniach będą dotknięte powodzią", do zgłoszenia się do PZU.

Alarm powodziowy na południu Polski

W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali 3348 razy ze względu na burze, deszcz i wiatr. Najtrudniejsza sytuacja jest w Małopolsce i na Śląsku, zagrożenie dotyczy również Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego.

Stany alarmowe na rzekach przekroczone są w 37 miejscach, a ostrzegawcze w 92.

wka/hlk/ polsatnews.pl