Głowę z marmuru znaleźli archeolodzy u stóp rzymskiego Kapitolu

Przypuszcza się, że rzeźba pochodzi z pierwszych wieków naszej ery.

Eksperci mają teraz nadzieję, że uda im się znaleźć w tym samym rejonie wykopalisk cały posąg, a następnie go zrekonstruować.

Archeolodzy, przyzwyczajeni do częstego znajdowania w Wiecznym Mieście pozostałości czasów starożytnych, tym razem przyznają, że to najnowsze odkrycie jest "przepiękną niespodzianką".

- Rzym zaskakuje i obdarowuje nas emocjami każdego dnia. To coś cudnego - oświadczyła burmistrz stolicy Włoch Virginia Raggi.

