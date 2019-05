Silny deszcz i burze z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia

IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla woj. małopolskiego oraz południowej części woj. śląskiego. Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich wysokość może wynieść od 30 do 60 mm na metr kwadratowy.

Należy spodziewać się niebezpiecznych zjawisk

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane dla wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz wschodniej części woj. śląskiego. Alert ten oznacza, że należy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W woj. mazowieckim ostrzeżeniem drugiego stopnia przed burzami z gradem objęte są ponadto powiaty łosicki, siedlecki, miński, garwoliński, kozienicki, białobrzeski.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia w związku z czym zalecana duża ostrożność. Należy także śledzić komunikaty o rozwoju sytuacji pogodowej.

RCB: fala wezbraniowa na Wiśle

Przez Małopolskę przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle - poinformowało w czwartek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zagrożone są powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, krakowski, Kraków, wielicki, bocheński, brzeski.

"Kulminacja fali wezbraniowej w woj. małopolskim nastąpi w piątek i sobotę" - czytamy na Twitterze RCB.

‼️Uwaga #AlertRCB ‼️

Przez Małopolskę przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o wysłaniu SMS-owych ostrzeżeń - ALERTU RCB - do mieszkańców zagrożonych powiatów. pic.twitter.com/5rcrlBRSXP — RCB (@RCB_RP) 23 maja 2019

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z tym podjął decyzję o wysłaniu SMS-owych ostrzeżeń tj. ALERTU RCB do mieszkańców zagrożonych powiatów.

Ze względu na sytuację nie wolno zbliżać się do rzek oraz należy stosować się do poleceń służb - przypomniało RCB.

"Poziom wody przekroczy stan alarmowy"

- W Krakowie kumulacja fali wezbraniowej nastąpi w sobotę około godz. 8.00 i zgodnie z najnowszymi prognozami hydrologicznymi poziom wody w rzece na wysokości Bielan sięgnie nie 7 metrów (jak wcześniej oczekiwano - red.), ale 5 m 80 cm - poinformowała po południu rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze miasta.

Najtrudniejsza jest obecnie sytuacja w Krakowie-Bieżanowie. Trwa walka o wzmocnienie wału przeciwpowodziowego na Serafie. Według Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie został on przerwany. Pracuje tam ok. 120 strażaków z PSP, OSP, pomaga policja i harcerze. W walce z żywiołem ma pomagać w Krakowie także 60 żołnierzy.

Z miejskiego magazynu wydano do tej pory 9,5 tys. worków i 100 metrów sześciennych piasku do ich napełnienia. - Dziękujemy mieszkańcom i harcerzom, którzy zgłosili się do napełniania worków piaskiem - powiedziała Chylaszek. Dodała, że służby starają się reagować jak najszybciej na zgłoszenia mieszkańców i dowozić te worki w miejsca zagrożone podtopieniem.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że wszystkie oczyszczalnie ścieków pracują bez zakłóceń.

W centrum Krakowa - pod Wawelem i na ul. Kościuszki - wzdłuż wałów Wisły trwa montaż grodzi przeciwpowodziowych, do wieczora mają być zamontowane już wszystkie.

Stan alarmowy przekroczony na 26 wodowskazach

W czwartek po południu w RCB w związku z aktualną sytuacją pogodową odbyła się wideokonferencja, podczas której przedstawiciele IMGW, Wód Polskich, urzędów wojewódzkich oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa omówili sytuację związaną z dynamicznym wzrostem stanów wód w rzekach i przechodzącą przez Małopolskę falą wezbraniową na Wiśle.

Wezbrania na rzekach występują głównie na południu Polski, gdzie z powodu intensywnego deszczu od środy dochodzi do podtopień. Ze względu na opady, przybory wód i silny wiatr w czwartek do godziny 14 strażacy podjęli 1665 interwencji. Najtrudniej pod tym względem było na Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. W sumie zalanych zostało ponad tysiąc domów.

Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na które powołuje się RCB, w czwartek po południu stan alarmowy został przekroczony na 23 wodowskazach w dorzeczu Wisły. Największy wzrost zanotowano na Skawince w Radziszowie, gdzie poziom wody jest o 126 cm powyżej stanu alarmowego. Na 57 stacjach woda przekroczyła stan ostrzegawczy.

W dorzeczu Odry stan alarmowy przekroczony został na trzech wodowskazach, a stan ostrzegawczy jest przekroczony na 19 stacjach wodowskazowych.

Stan alarmowy nie jest jednoznaczny z sytuacją powodziową, jednak wskazuje na istnienie takiego zagrożenia. Według IMGW jeszcze w czwartek można się spodziewać dalszego wzrostu poziomu wód. W czwartek wieczorem instytucja utrzymała ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla woj. podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Dla woj. opolskiego utrzymuje się drugi stopień zagrożenia hydrologicznego.

WIDEO - Bmw wjechało w przystanek. Pięć osób rannych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP