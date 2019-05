Neumann: są partie, które mają w nazwie słowo "razem" ale są osobno

- Włodzimierz Cimoszewicz, Barbara Nowacka, Nowoczesna i Zieloni chcą Polski silnie zakorzenionej w Europie. Stworzyliśmy program wspólny dla wszystkich - powiedział w programie "Wydarzenia i Opinie" szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, odnosząc się do słów Adriana Zandberga (Lewica Razem), który powiedział, że "Grzegorz Schetyna zaprosił na swój statek ludzi, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego".

Neumann dodał, że "są partie, które mają w nazwie słowo »razem«, ale są osobno i uważają, że są najlepsi i najmądrzejsi".

- Mają do tego prawo, bo na tym polega demokracja. My zbudowaliśmy projekt, który łączy Polaków - podkreślił.

Karta LGBT

Szef klubu PO-KO powiedział, że Jarosław Kaczyński ma obsesję na punkcie LGBT i podkreślił, że w programie Koalicji Europejskiej nie ma legalizacji małżeństw homoseksualnych.

- Te wybory nie są o tym. Teraz mamy wybory, które zdecydują o tym, czy Kaczyński wyprowadzi Polskę z UE. Zbudowaliśmy koalicję, która zablokuje wyprowadzenie Polski z Europy. Chcemy utrzymać wartości europejskie w Polsce. O tym, jakie będą w Polsce przyjmowane ustawy, zdecyduje polski parlament - mówił.

"Robert Biedroń nic nie zrobił"

Sąd zakazał w poniedziałek Sławomirowi Neumannowi rozpowszechniania nieprawdziwej informacji nt. reakcji na przypadek pedofilii w Słupsku ze strony Roberta Biedronia.

Mimo wyroku, powiedział w Polsat News, że Biedroń nic nie zrobił w tej sprawie.

- Nie oddał do prokuratury sprawy, nie wyrzucił pracownika z pracy. Jedynie co zrobił, to zlecił swojemu asystentowi czynności doradcze - mówił.

Zarzut Neumanna dotyczył sprawy słupskiego instruktora tańca Pawła K., którego prokuratura oskarżyła o dziewięć przestępstw, w tym pięć o charakterze seksualnym na szkodę czterech małoletnich uczestniczek prowadzonego przez niego kursu tańca w Słupskim Ośrodku Kultury.

maw/luq/ Polsat News