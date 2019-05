Hartwich: dajmy 935 zł panu Kaczyńskiemu, Morawieckiemu i Rafalskiej. Niech przeżyją cały miesiąc

Hartwich przypomniała, że jednym z ich postulatów, jest tzw. "dodatek na życie do renty socjalnej w kwocie 500 zł". Dodała, że "nie można przeżyć za 935 zł renty socjalnej".

- Dajmy 935 zł panu Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Rafalskiej i niech pokażą, że przeżyją cały miesiąc - mówiła.

Powiedziała, że podczas ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie, protestujący walczyli o "minimum socjalne".

- Ono by wynosiło ok. 4000 zł, przy czym od razu mówimy, że jeżeli państwo zagwarantuje np. asystenta, który kosztuje 2000 zł, wtedy można byłoby pomniejszyć tę kwotę - dodała.

"Mieliśmy nadzieję, że premier przyjdzie do nas i przeprosi"

Zaznaczyła również, że "premier Morawiecki wiedział o czwartkowym proteście już kilkanaście tygodni wcześniej".

- Mamy ogromne pretensje, że dziś nie było go z nami. Ja nie widziałam pana premiera, który usypuje piasek do worków i z tymi ludźmi tam pracuje. Mieliśmy ogromną nadzieję, że pan premier Morawiecki z honorem przyjdzie do nas, damy mu list i przeprosi nas - stwierdziła.

Manifestujący zgromadzili się w czwartek koło południa przed Pałacem Prezydenckim. Następnie przeszli przed Kancelarię Premiera, skąd udali się przed budynek Parlamentu. Nieśli transparenty z napisami: "żądamy godnego życia dla osób z niepełnosprawnościami", "Każdy ma marzenia, nawet my", "Żądamy asystenta dla osoby niepełnosprawnej". Na czele manifestacji ustawiono baner z napisem "O godne życie osób z niepełnosprawnościami

W manifestacji wzięli także udział politycy, m.in. Michał Szczerba (PO), Marcin Święcicki (PO), Joanna Scheuring-Wielgus (TERAZ!) i Sylwia Spurek (partia Wiosna).

"500+" dla niepełnosprawnych

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych kilku miesiącach osoby niepełnosprawne powyżej 18. roku życia, które są całkowicie niezdolne do samodzielności, otrzymają comiesięczny, stały dodatek w wysokości 500 zł. Premier, jako źródło jego finansowania, wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

"Nie jestem ministrem finansów"

Do zapowiedzi premiera odniósł się w programie "Polityka na Ostro" prof. Andrzej Stanisławek wiceministrem nauki w rządzie Morawieckiego.

- Premier powiedział bardzo wyraźnie. Wygraliśmy w TSUE z K. Podatek handlowy i te 500+ ma być oparte o wpływy z tego podatku - mówił Stanisławek.

Prowadząca zapytała wiceministra, czy jest już źródło finansowania dodatku.

Wiceminister odpowiedział, że "jeżeli podatek handlowy wejdzie w życie to będzie(źródło finansowanie 500 + dla niepełnosprawnych red.).

Prowadzącą dopytała, co w sytuacji, kiedy ustawa handlowa nie wejdzie w życie.

- A skąd ja mogę wiedzieć. Przecież nie jestem ministrem finansów - odpowiedział poseł sekretarza stanu w resorcie nauki.

Komisja Europejska uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Stwierdziła, że na skutek progresywnych stawek opartych na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami.

WIDEO - Trwa liczenie strat po nawałnicach w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

maw/luq Polsat News, PAP