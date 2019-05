Dworczyk o państwowej komisji ws. pedofilii: projekt ustawy w czerwcu

W czerwcu zostanie przedstawiony projekt ustawy dotyczący państwowej komisji do badania przypadków pedofilii - zapowiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

- W tej chwili jest przygotowywany projekt ustawy, na podstawie której będzie ta komisja działała. Chcemy, żeby to była komisja państwowa, czyli komisja, która będzie szeroko badała wszystkie zagadnienia związane z przestępstwami i zaniedbaniami w różnych środowiskach, w których to ohydne przestępstwo występowało - powiedział w radiowej Jedynce Dworczyk.

Pytany o termin przedstawienia projektu ustawy szef KPRM zapowiedział, że stanie się to w najbliższych tygodniach. - Chcemy, żeby sprawnie zostały przygotowane te rozwiązania, dzięki którym komisja zostanie powołana, ale nie chcemy tego robić pod presją czasu na zasadzie pokazówki politycznej. Nie chcemy wykorzystywać dramatu tych osób w sposób polityczny - podkreślił Dworczyk.

O termin przedstawienia projektu ws. powołania komisji szef kancelarii premiera był również pytany w RMF FM. - Projekt ustawy zostanie opublikowany w czerwcu - zapowiedział w Dworczyk. - W ciągu na przykład 11 dni - dodał.

W radiowej Jedynce Dworczyk mówił, że skład komisji będzie szeroki, zostaną zaproszeni do niej przedstawiciele różnych środowisk politycznych. Szef KPRM skrytykował przy tym opozycję wskazując, że próbuje ona wykorzystać dramat osób, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstw pedofilii.

Powołanie państwowej komisji do badania przypadków pedofilii zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także artystycznymi i nauczycielskimi. Do pracy w komisji zostaną zaproszeni przedstawiciele opozycji. Szef rządu zapowiedział, że wkrótce zostaną przedstawione szczegóły w sprawie powołania komisji.

