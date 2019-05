"Zawiodły instytucje wewnątrz Kościoła". Kosiniak-Kamysz ws. pedofilii

Jak podkreślił, chciałby, aby w takiej komisji "oprócz ofiar, oprócz psychologów, seksuologów, wybitnych osób związanych ze stanowieniem prawa w Polsce", pojawili się także przedstawiciele polskiego episkopatu.

Uważam, że jest potrzebny głos Kościoła

Zdaniem prezesa PSL w komisji mogliby się znaleźć prymas Polski abp Wojciech Polak oraz metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. - Uważam, że jest potrzebny głos tego Kościoła, który widzi potrzebę oczyszczenia - podkreślił.

- Dzisiaj jest potrzeba pójścia a nie tylko o krok, ale o wiele kroków do przodu. Zawiodły instytucje wewnątrz Kościoła, więc jest potrzebna rola państwa we współpracy z Kościołem - mówił uzasadniając potrzebę powołania komisji.

Według Kosiniaka-Kamysza, istnieje potrzeba, by do komisji, trafili ci hierarchowie, którzy "mają daleko posuniętą wrażliwość i chęć do oczyszczenia Kościoła".

- A przez swoje ostatnie wypowiedzi, przez swoje działania czy to arcybiskup Polak, czy arcybiskup Ryś na pewno gwarantują to, że nastąpi wyjaśnienie prawdy i doprowadzenie do oczyszczenia Kościoła z takich okropnych sytuacji - powiedział.

Senator Jan Filip Libicki podkreślił w trakcie konferencji, że komisję śledczą powołuje się, "gdy nie działają instytucje państwowe powołane do tego, by dany problem wyjaśnić".

- Najpierw chciałbym zobaczyć, czy wpływają zawiadomienia dotyczące tego typu czynów, potem czy działa prokuratura. Jeśli by się okazało, że nie ma doniesień lub że prokuratura ich nie podejmuje - wtedy taka komisja powinna być powołana - powiedział.

PO ma złożyć projekt w czerwcu

Libicki powiedział też, że w składzie komisji widziałby b. prezesów Trybunału Konstytucyjnego: Andrzeja Zolla, Andrzeja Rzeplińskiego i Jerzego Stępnia, b. premier Hannę Suchocką, Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, b. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, prymasa Polski i abp. Rysia oraz przedstawicieli ofiar.

- Mam nadzieję, że moja propozycja jakoś się przebije. Chodzi o to, żeby ta komisja rzetelnie wyjaśniła sprawę, a nie stała się orężem tramwajowego antyklerykalizmu - powiedział Libicki.

W poniedziałek szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że potrzebne jest powołanie niezależnej, państwowej komisji ds. pedofilii, złożonej z trzech przedstawicieli ofiar, trzech prokuratorów w stanie spoczynku i trzech sędziów w stanie spoczynku; komisja powinna mieć uprawnienia śledcze. Projekt ws. powołania tej komisji PO ma złożyć w czerwcu.

bas/ PAP