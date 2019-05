Timmermans: byłem ofiarą księdza pedofila. "Nie dajcie się zawstydzić, to nie jest wasza wina"

- Zwracam się do innych ofiar pedofilii: nie dajcie się oskarżyć, zawstydzić. To nie jest wasza wina, nie zrobiliście nic złego - mówił w środę w Warszawie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, przyznając że sam padł ofiarą molestowania seksualnego przez księdza.

Timmermans jest od wtorku z wizytą w Polsce udzielając wsparcia Wiośnie w kampanii wyborczej przed eurowyborami. Na środowej konferencji prasowej z liderem tego ugrupowania Robertem Biedroniem wiceszef KE został zapytany, jakie działania jego zdaniem - również jako ofiary molestowania seksualnego przez księdza - powinna podjąć UE, by powtrzymać to zjawisko.



Wiceszef KE podkreślił, że kwestia pedofilii nie ma związku z kampanią wyborczą. - Tak, jak pan powiedział, mam osobiste doświadczenie z tym zjawiskiem. Jak wiadomo wiele krajów w świecie w ostatnich 15 latach przeszło przez ten proces. Polska przechodzi przez to dzisiaj. Wszystko, co mogę zrobić, to podzielić się swoimi doświadczeniami w tym procesie - mówił Timmermans.

"Jako ofiary nie zrobiliście nic złego"



- Po pierwsze - co również mówiłem już wcześniej publicznie w Holandii - zwracam się do innych ofiar: nie dajcie się oskarżyć, zawstydzić. To nie jest wasza wina. Nie zrobiliście nic złego. Nie dajcie zrzucić na siebie winy. Wiedzcie, że jako ofiary nie zrobiliście nic złego - oświadczył Timmermans.

Zwracając się do pozostałych osób wezwał do wspierania ofiar. - Przyjmijcie je, powiedzcie im, że nie zrobiły nic złego, bądźcie z nimi, by mogły powiedzieć o swoich doświadczeniach, ponieważ to jedyny sposób, by pozbyć się bólu i cierpienia, które to doświadczenie spowodowało - powiedział Timmermans.



Zwrócił się też do Kościoła katolickiego, który nazwał "swoim Kościołem": "zapewnijcie, że nie będzie bezkarności. Przeanalizujcie problem, jak to inne Kościoły w innych krajach zrobiły. Zróbcie to do samego spodu. Bądźcie pewni, że wiecie dokładnie, co się stało". - Jeśli są ludzie zaangażowani w kryminalne zachowania, doprowadźcie ich przed sąd, tak by mogli zostać osądzeni - dodał.

"Najbardziej uwalniające doświadczenie"



- Chciałbym, aby mój Kościół na całym świecie przeszedł przez proces prawdziwego pojednania. Używam tego słowa, bo to jest coś, co stało się także po okresie apartheidu w RPA. To jest coś, czego nasz Kościół potrzebuje - oświadczył Timmermans.



- Jeśli chcemy przebaczenia - mówię to też z osobistego doświadczenia - to wiedzmy, że przebaczenie przychodzi, gdy jest przyznanie się do winy, gdy jest kara dla tych, którzy popełnili przestępstwo. Dopiero wtedy dajecie możliwość ofiarom, by przebaczyły. W moim przypadku tak właśnie było - powiedział.

Jak dodał, możliwość wybaczenia była dla niego "najbardziej uwalniającym doświadczeniem, jakie miał po wielu, wielu latach". Podkreślił, że jednak nie można prosić ludzi, by wybaczyli, "jeśli mamy do czynienia z bezkarnością i ciszą".

dk/ PAP, Polsat News