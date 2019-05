Joanna Mazur vs. Tomasz "Gimper" Działowy. Finał "Tańca z Gwiazdami" już dziś o 20:05 w Polsacie

- Odcinek finałowy to przede wszystkim wielkie emocje, wielka rywalizacja, ale także wielkie atrakcje - zapowiada Krzysztof Ibisz, prowadzący "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W finale na parkiecie zmierzą się Joanna Mazur i Tomasz "Gimper" Działowy.

W finałowym odcinku na widzów czeka wiele niespodzianek. Jedną z nich jest powrót jurora Michała Malitowskiego. Zasiądzie on obok Iwony Pavlović, Oli Jordan i Andrzeja Grabowskiego.

"To talent na skalę światową"

O jej głosie Elżbieta Zapendowska powiedziała krótko: to talent na skalę światową. I trudno się dziwić, bo jej umiejętności wokalne nie mają sobie równych. Niemal 10 lat temu Edyta Górniak, w parze z Janem Klimentem, brała udział w "Tańcu z Gwiazdami" i choć nie wygrała, to program wspomina bardzo ciepło. Tym razem nie zatańczy, lecz zaśpiewa i to wielki hit Whitney Houston "I Have Nothing"! Jej głos poniesie w wir walca dziesięć par, które pożegnały się już z programem.

Jak przystało na wielką gwiazdę, olśni publiczność nie tylko swoim głosem, ale i zjawiskową kreacją oraz biżuterią. Diwa ma się zaprezentować w "błyskotkach" wartych aż ćwierć miliona złotych, których bezpieczeństwa strzec będzie ochroniarz.

Finałowe pary również będą mogły zatańczyć do znanych przebojów. Joannie Mazur i Janowi Klimentowi towarzyszyć będzie Margaret, a Tomkowi "Gimperowi" Działowemu i Natalii Głębockiej utwór zadedykuje Andrzej Piaseczny.

Najbardziej teatralna odmiana tańca towarzyskiego

Na parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy niezwykłą parę taneczną. Luka i Jenalyn to pochodzący z Kanady reprezentanci stylu Ballroom Cabaret, czyli najbardziej teatralnej odmiany tańca towarzyskiego, charakteryzującej się dużą ilością figur akrobatycznych, podnoszeń i obrotów.

Kolejnych tancerzy, którzy uświetnią finał, widzowie Polsatu poznali podczas pierwszej polskiej edycji "World of Dance", gdzie doszli do ścisłego finału. Mowa o Atom Mini - czterokrotni mistrzowie świata w tańcu nowoczesnym. Młodzi adepci tanecznej sztuki z pewnością zachwycą i tym razem.

Atrakcji nie zabraknie, ale najważniejsze pytanie wieczoru brzmi: kto zdobędzie Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w piątek o godz. 20:05 w Telewizji Polsat.

pgo/luq/ Polsat, polsatnews.pl