Oblał kursantkę, bo źle ruszała pod górkę. Sąd nauczył egzaminatora, jak startować z ręcznego

To, że zdający do końca nie zwolnił hamulca ręcznego przy ruszaniu pod górę, to nie powód do unieważnienia egzaminu na prawo jazdy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczy kobiety, która nie zdała egzaminu praktycznego. Według egzaminatora dwa razy nieprawidłowo ruszyła z miejsca na wzniesieniu, bo pomagała sobie hamulcem awaryjnym.