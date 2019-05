Kierował tirem i pił. Nie był w stanie wysiąść z kabiny

Jechał zygzakiem od krawędzi do krawędzi, zajeżdżał drogę innym autom, odbijał się od barier - gdyby nie interwencja inspektorów łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego kompletnie pijany kierowca ciężarówki mógł doprowadzić do tragedii. Zatrzymany we wtorek ok. godz. 11:30 na trasie S8 w okolicach Chojen mężczyzna miał w pierwszym badaniu 5,6 promila w wydychanym powietrzu.