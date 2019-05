Wybudowali drogę, lecz nie można nią jeździć. "Trzeba uzupełnić dokumentację"

Na kierowców i pieszych już od sierpnia ubiegłego roku czeka cała infrastruktura: jezdnia, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki. Nadal jednak nie mogą z nich legalnie korzystać.

- W listopadzie, po odbiorze wewnętrznym straży pożarnej i inwentaryzacji, rozpoczęliśmy procedurę dopuszczenia do użytkowania przez nadzór budowlany. Trwa to do dziś. Jest to związane z koniecznością uzupełniania dokumentacji - powiedziała Monika Burdon, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, cytowana przez "Dziennik Wschodni".

Urzędnicy: otwarcie w maju

Kierowcy nielegalnie korzystają jednak z nieczynnej jeszcze trasy. Winne jest temu słabe oznakowanie.

- Nie możemy pilnować, aby kierowcy nie wjeżdżali na nowy odcinek. Nic nie pomaga sypanie piasku na początku i końcu drogi. Piasek znika w ciągu jednej nocy - stwierdziła Burdon.

Urzędnicy zapewniają, że otwarcie nowego fragmentu drogi nr 747 nastąpi w maju.

wka/dro/ polsatnews.pl, dziennikwschodni.pl