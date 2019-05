Zmarł Tadeusz Pluciński. Aktor miał 92 lata

Aktor, ceniony za kreacje amantów - zmarł we wtorek w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie w wieku 92 lat - podał ZASP. Popularność zawdzięczał rolom komediowym, zarówno telewizyjnym jak i kinowym. Najbardziej znane filmy z jego udziałem to m.in.: "Mąż swojej żony" (1960), "Poszukiwany poszukiwana" (1972), "Brunet wieczorową porą" (1976) i "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" (1978).