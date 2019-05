Świąteczny poniedziałek z Disneyem w Telewizji POLSAT

Animacje i filmy Disneya przez lata zapracowały na status legendy. Czy jest ktoś, kto nie zna choćby jednej z nich? Telewizja POLSAT na 22 kwietnia przygotowała bogatą ofertę głównie dla najmłodszych. Ale nie tylko dla nich, o czym wie każdy, kto oglądał produkcje Disneya. Wśród licznych hitów o miłości, przyjaźni i wartościach istotnych w życiu, każdy znajdzie się coś dla siebie. Oto lista projekcji:

"Mała syrenka" - godz. 7:30

Główna bohaterka, czyli syrenka o imieniu Ariel, za wszelką cenę chce trafić do świata ludzi. Pod wpływem emocji zawiera układ ze złą czarownicą morską Urszulą. Oddaje jej swój głos i ogon, w zamian za parę nóg i szansę ponownego spotkania księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. Działając wbrew radom swojego mądrego ojca króla Trytona i kraba Sebastiana, który miał za zadanie ją chronić, Arielka popada w nie lada tarapaty. Odkrywa, że milczenie niekoniecznie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki Urszuli, są co najmniej wątpliwe. Czy miłość Arielki i przystojnego księcia zwycięży przeciwności losu? I czy dzielna syrenka ocali ostatecznie królestwo swego ojca?

"Gdzie jest Nemo" - godz. 9:15

Świat Wielkiej Rafy Koralowej. Mały Nemo niespodziewanie trafia z oceanu wprost do akwarium w gabinecie dentystycznym w Sydney. Jego ojciec Marlin, choć cierpi na lęk przed wielką wodą, bez wahania wyrusza synkowi na ratunek. W tej niezwykłej podróży towarzyszy mu zapominalska Dory. Tak rozpoczyna się jedna z najwspanialszych podwodnych przygód w historii animacji! Czy rodzina rybek będzie znowu w komplecie?

"Gdzie jest Dory" - godz. 11:35

Urocza rybka Dory, która cierpi na zanik pamięci krótkotrwałej, nagle przypomina sobie, że ma rodzinę, która być może jej szuka. Gdy była mała, kochający rodzice z całych sił starali się ustrzec ją przed niebezpieczeństwem. Ale pewnego dnia została porwana w nieznane przez prąd oceaniczny. Teraz usiłuje odnaleźć drogę do domu. Wraz z dwójką niezawodnych przyjaciół - Marlinem i jego synem Nemo - wyruszają w niesamowitą podróż do Kalifornii, by odszukać jej bliskich. Podczas tej ekscytującej wyprawy z pomocą przychodzą jej również zrzędliwa ośmiornica Hank, wątpiący w swoje zdolności echolokacyjne waleń biały Bailey oraz krótkowzroczny rekin wielorybi o imieniu Nadzieja. Czy po latach uda się odzyskać zerwane więzi?

"Nie wierzcie bliźniaczkom" - godz. 13:45

Obecnie jedenastoletnie bliźniaczki Annie i Hallie (Lindsay Lohan w podwójnej roli) zostały rozdzielone tuż po narodzinach z powodu rozwodu rodziców. Pierwsza mieszka z mamą (Natasha Richardson) w Londynie, druga z tatą (Dennis Quaid) w Kalifornii. Nieoczekiwanie spotykają się na wakacyjnym obozie. Uszczęśliwione dziewczynki postanawiają już nigdy się nie rozstawać, a co za tym idzie - doprowadzić do ponownego połączenia rodziców. Aby zrealizować swój plan, zamieniają się miejscami. A to prowadzi to do wielu równie zabawnych, co wzruszających sytuacji. Rezolutne dziewczynki zrobią jednak wszystko, żeby rodzina znów była kompletna.

"Zaplątani" - godz. 16:30

Najbardziej czarujący awanturnik w królestwie Flynn (w polskiej wersji dubbingowej Maciej Stuhr) jest ścigany przez rozbójników i znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę (Julia Kamińska). To nastolatka, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i doświadczyć czegoś ekscytującego. Matka Gertruda zabrania jej jednak opuszczania kryjówki, strasząc niebezpieczeństwami czyhającymi wśród ludzi. Przed laty porwała Roszpunkę, by móc odmładzać się za pomocą jej magicznej fryzury. Zaradny, sprytny i zarazem wyjątkowo przystojny łotrzyk Flynn staje się więc dla rezolutnej Roszpunki jej przepustką do wolności. Wspólnie uciekają, rozpoczynając tym samym szaloną eskapadę z przygodami i… włosami, mnóstwem włosów!

"I żyli długo i zaplątani" - godz. 19:40

"Gorączka lodu" - godz. 19:45

"Piękna i Bestia" - godz. 19:55

Stara jak świat, a przecież jedna z najpiękniejszych opowieści w historii. Ukazuje fascynującą podróż Belli (Emma Watson), olśniewająco pięknej i niezależnej młodej kobiety, która zostaje uwięziona przez Bestię (Dan Stevens) w jego zamku. Wbrew jej lękom, otoczenie okazuje się przyjazne i dziewczyna szybko zaprzyjaźnia się z dworzanami zaklętymi w przedmioty codziennego użytku. Uczy się patrzeć w serce, które trudno dostrzec przez ohydną zewnętrzną powłokę porywacza. Zauważa jego serdeczność i duszę prawdziwego Księcia. Czy magia miłości zwycięży?

