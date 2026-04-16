- Polskie Stronnictwo Ludowe poprze kandydaturę poprze kandydaturę doktora Mateusza Szpytmy na prezesa IPN - ogłosił wicemarszałek Sejmu i wiceszef PSL Piotr Zgorzelski w "Graffiti". - Uważamy, że to jest świetny kandydat - dodał.

Zgorzelski przekazał, że Szpytma jest jednym z najbardziej doświadczonych pracowników IPN. - Jest świetnym historykiem, szczególnie historykiem ruchu ludowego, co dla nas jest bardzo ważne i cenne - ocenił.

- Jest on współtwórcą Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia Ulmów w Markowej. To wspaniałe dzieło, jedno z jego chyba najważniejszych dzieł życia - dodał polityk. Zgorzelski zaznaczył, że Szpytma jest człowiekiem ogromnie koncyliacyjnym.

- Dawał świadectwo przywiązania do wartości historii ruchu ludowego, będąc co roku na zaduszkach witosowych bez względu na to, kto rządził - przekazał polityk.

WIDEO: Kandydat na następcę Nawrockiego. Jest deklaracja ze strony PSL

"Poprzemy tę kandydaturę". Piotr Zgorzelski o Mateuszu Szpytmie

Prowadzący Marcin Fijołek przypomniał, że przed pięcioma laty PSL zawarło z PiS-em układ: ludowcy zagłosowali za kandydaturą Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a w zamian ówcześnie rządzący zgodzili się, by Marcin Wiącek został rzecznikiem praw obywatelskich.

Zgorzelski zaznaczył, że nie wie, czy Szpytma ma podobne ambicje, co Nawrocki. - Ale raczej nie dawajmy panu Mateuszowi pocałunku śmierci - dodał.

- Jeśli chodzi o poparcie dla tej kandydatury, to myślę, że w Sejmie nie będzie takiego dużego problemu jak w Senacie, ale będziemy rozmawiali z naszymi przyjaciółmi, aby poparli tę kandydaturę - przekazał polityk.

Zgorzelski przekazał, że Szpytma spotka się z kierownictwem klubu Koalicji Obywatelskiej. - On jest otwarty na rozmowy i jestem więcej jak pewny, że wiele osób po prostu przekona do siebie - podsumował.

ZOBACZ: Wspólna lista KO i PSL. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zabrał głos

Marcin Fijołek, współautor podcastu Interii "Polityczny WF", ustalił wcześniej, że partia Władysława Kosiniaka-Kamysza poprze Mateusza Szpytmę, obecnego wiceszefa historycznego Instytutu.

- To człowiek, który jest absolutnie skrojony pod wizję historii ludowej. Jest na każdych prawie zaduszkach witosowych, na każdym wykładzie o Wincentym Witosie, jest w radzie naukowej przy Instytucie Witosa i tam ma ważną rolę. Zawsze, jeśli jest jakikolwiek spektakl IPN-u o Witosie, piosenka, akademia, to on jest obecny - zwrócił uwagę Fijołek.

