"PSL wystartuje w komitecie PSL oraz przyjaciół: samorządowców, rzemieślników" - przekonywał wicemarszałek Sejmu w kolejnym wpisie na platformie X.

Deklaracja prominentnego działacza przekreślają wypowiedzi niektórych polityków KO, którzy przekonywali w ostatnich tygodniach, że wspólna lista z PSL jest możliwa.

"Warto o tym rozmawiać". Kierwiński o liście KO-PSL

Kilkanaście dni temu możliwość utworzenia szerokiej listy wyborczej, łączącej kilka ugrupowań koalicyjnych, zasugerował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Może będzie taka konieczność - przyznał Kierwiński w rozmowie z Radiem Zet. Minister pytany był o szeroką koalicję KO z Lewicą i PSL.

- Wszystko będzie zależało od notowań partii, jaka będzie szansa wygrania - mówię o stronie demokratycznej części sceny politycznej. Trzeba wybrać taką metodę, która maksymalizuje zwycięstwo wyborcze i trzeba zbudować partnerski układ. Jeśli będzie zgoda partnerów, to warto o tym rozmawiać - wyjaśnił polityk.

Powyborczy sojusz KO z Konfederacją? "Wszystko jest możliwe"

Co ciekawe, do doniesień o wspólnej liście nie odniosła się ostatnio Nowa Lewica. Natomiast politycy KO sugerują, że po wyborach... możliwa byłby taktyczny sojusz tej partii z Konfederacją.

- Partia Sławomira Mentzena będzie tracić w sondażach. Mówię o tym, dlatego że wiemy, że tam są różne bloki i różne części tej Konfederacji. I one nie zawsze ze sobą chciały dobrze współpracować. Dlatego uważam, że wszystko jest możliwe. Ale to sytuacja, o której będziemy mówić przed samymi wyborami, a tak naprawdę w czasie wieczoru wyborczego - powiedział w niedzielę senator KO Grzegorz Schetyna na antenie Polsat News.

Powyborczą koalicję i jakąkolwiek współpracę z partią Sławomira Mentzena odrzuciła jednoznacznie Lewica. Minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz - Bąk.

Polityk w rozmowie z Polskim Radiem jednoznacznie odrzuciła taką możliwość i "przestrzegła" pozostałych koalicjantów przed współpracą z - jej zdaniem - skrajnym ugrupowaniem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni