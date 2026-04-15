- To jest rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w "Graffiti".

Rzecznik poinformował, że Pałac Prezydencki prosił o to, aby wnioski były "poprawione zgodnie z procedurami". - Trafiły one po spotkaniu 15 stycznia uzupełnione i wczoraj pan prezydent decyzją z 14 kwietnia mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW - wyjaśnił rzecznik.

Przełom w sprawie nominacji oficerskich. Pałac Prezydencki potwierdza

- Dodatkowo pan prezydent zdecydował także o nadaniu, łącznie, 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego. Są to zarówno Krzyże Zasługi jak i medale za długoletnią służbę - powiedział Leśkiewicz.

- Także wszystko toczy się zgodnie z procedurami, zgodnie z planem, ale przede wszystkim zgodnie z polskim prawem - ocenił rzecznik. Dodał, że jeżeli wnioski są dobrze przygotowane, to pan prezydent podejmuje decyzję zgodnie z konstytucją.

Prowadzący "Graffiti" zapytał gościa, dlaczego na te decyzje trzeba było tak długo czekać. - To jest pytanie do rządu, bo gdyby te wnioski były przygotowane w sposób właściwy, na pewno decyzje pana prezydenta byłyby szybciej - wyjaśnił.

Decyzja prezydenta ws. nominacji. Funkcjonariusze ABW czekali na decyzję

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW.

Nie podpisywał nominacji od początku listopada ubiegłego roku, co uzasadniał brakiem udzielenia mu istotnych informacji dot. bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

Na decyzję prezydenta czekali funkcjonariusze ABW.

