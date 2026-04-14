Pilne zebranie na Nowogrodzkiej. Nieoficjalnie: Nowy zakaz dla członków PiS

We wtorek późnym popołudnie rozpoczęło się pilne spotkanie władz Prawa i Sprawiedliwości zwołane przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Według źródeł, na które powołuje się "Newsweek", wśród tematów spotkania miała znaleźć się między innymi zapowiedź Mateusza Morawieckiego. Były premier zamierza założyć własne stowarzyszenie.

Na spotkaniu pojawili się m.in. Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Henryk Kowalczyk, Stanisław Karczewski, Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki.

Według nieoficjalnych informacji stacja kierownictwo PiS chce zakazać członkom partii tworzenia stowarzyszeń. Oznaczałoby to przekreślenie planów Mateusza Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki ma nowe plany

Morawiecki chce powołać stowarzyszenie, które, jak sam mówił, "skupia osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie" oraz ma walczyć o "mityczne centrum".

ZOBACZ: Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Wiadomo, o czym rozmawiali



Jak zapewniał, ma ono mieć charakter ponadpartyjny i skupiać środowiska takie jak samorządowcy, przedsiębiorcy i działacze społeczni.

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. "Działając razem możemy odnosić sukcesy"

Na początku kwietnia Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Informację o rozmowie przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek za pośrednictwem serwisu X.

Podczas spotkania omówiono szereg kluczowych kwestii politycznych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim aktualna sytuacja polityczna w Polsce, kondycja wewnętrzna partii oraz strategia działania w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. Rozmowy miały również dotyczyć sposobów osiągnięcia sukcesu wyborczego. "Ostatnie dni pokazały, że działając razem, w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele" - zaznaczył Rafał Bochenek.

ZOBACZ: Morawiecki o artykule 5. NATO. "Jeśli ktoś jeszcze wierzy"

Choć nie podano konkretnych ustaleń, z komunikatu wynika, że chodzi o zjednoczenie działań w partii i przygotowanie się do kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Rozmowa odbyła się w szczególnym momencie - jeszcze niedawno media spekulowały o możliwym rozłamie w partii, w ostatnich tygodniach temat ten wyraźnie przycichł.

Wcześniej Morawiecki wziął udział w debacie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Dodatkowo były premier wysłał polityczny sygnał w stronę PSL, pozytywnie odnosząc się do ich projektu SAFE 0 proc., co zostało odebrane jako próba budowania mostów poza własnym ugrupowaniem.

