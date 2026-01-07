Na pierwszym miejscu w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" jest KO z rezultatem 31,6 proc. i jest to wynik o 1,2 pkt proc. lepszy niż w badaniu z końca listopada ub.r. Na drugim miejscu znalazł się PiS z 26,7 proc., co stanowi spadek o 0,4 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z rezultatem 12 proc. - w tym przypadku jest to spadek o 4 pkt proc.

Najnowszy sondaż partyjny. Najwięcej zyskuje Konfederacja Korony Polskiej

Następna w sondażu jest Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna odnotowała wynik 8,8 proc. i jest to wzrost o 3,7 pkt proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,5 proc., co jest wzrostem w porównaniu z ostatnim sondażem o 0,3 pkt proc.

ZOBACZ: Złe informacje dla koalicji rządzącej. Najnowszy sondaż parlamentarny

Pod progiem wyborczym - według sondażu - są partia Razem z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.) i PSL, które może liczyć na 3,7 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) i Polska 2050 z wynikiem 1,1 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

5 proc. ankietowanych powiedziało, że nie wie na kogo oddałoby swój głos.

Nowy sondaż. Podział mandatów w Sejmie

Według wyliczeń socjologa prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego dla "Rz", przekładając te potencjalne głosy na mandaty KO może liczyć na 185 miejsc w Sejmie, PiS na 153, Konfederacja na 57, a partia Grzegorza Brauna na 37. Stawkę sejmową zamykałaby Nowa Lewica z 28 posłami.

Zdecydowany udział w wyborach zadeklarowało 46,5 proc. ankietowanych, a kolejnych 13 proc. odpowiedziało, że "raczej" wzięłoby udział w głosowaniu. Jednoznaczny brak udziału w wyborach zadeklarowało 22,3 proc. ankietowanych, "raczej" w nich nie wzięłoby udziału 16,1 proc. Opinii co do swojego udziału w głosowaniu nie potrafiło wyrazić 2,1 proc. pytanych.

Badanie IBRiS przeprowadzono 2 i 3 stycznia br. na próbie 1068 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Paraliż na kolei. Odwołane pociągi i wielogodzinne opóźnienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl / PAP