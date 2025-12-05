Sienkiewicz o Ziobrze: Większym szacunkiem darzę zwykłych złodziei

- Większym szacunkiem od polityków PiS darzę zwykłych złodziei. Bo zwykli złodzieje wiedzą, że są złodziejami - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz w piątkowym "Graffiti". Eurodeputowany KO poruszył wątek Zbigniewa Ziobry, który po kilku tygodniach pojawił się w Brukseli. Sienkiewicz nazwał byłego szefa MS "uciekającym złodziejem" i oznajmił, że "prędzej czy później trafi na rozprawę".

W piątkowym wydaniu "Graffiti" wystąpił Bartłomiej Sienkiewicz. Jednym z tematów rozmowy były słowa byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry, który po kilku tygodniach pojawił się w Brukseli. - Podróżuję po Europie. Jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność - powiedział telewizji wPolsce24 Ziobro, odnosząc się do rządzącej koalicji.

 

- Ja bardziej liczę na to, jak sąd zinterpretuje zachowania pana Ziobry, tę manifestacyjną butę i lekceważenie państwa polskiego. To jest właśnie taki rodzaj manifestacji, bezkarności, typu "co mi zrobicie?" - tak słowa byłego ministra sprawiedliwości skomentował Sienkiewicz.

 

Eurodeputowany KO przyznał, że jest "bardzo ciekawy, jak zareagują na to ich przeciwnicy z PiS-u". Zbigniewa Ziobrę nazwał "uciekającym złodziejem". - Potwierdza, to co wszyscy widzieliśmy i tego, co będzie przedmiotem rozprawy, gdzie prędzej czy później trafi. Temu człowiekowi zależy, aby potwierdzić swoją sławę człowieka o brudnych rękach, przestępcy i złodzieja i człowieka nieszanującego państwa - mówił.

Sienkiewicz oznajmił ponadto, że większym szacunkiem od polityków PiS darzy zwykłych złodziei. - Bo zwykli złodzieje wiedzą, że są złodziejami. W przypadku polityków PiS oni uważają, że są złodziejami, którzy potrafią sprawnie kraść i unikać odpowiedzialności - odparł.

 

Marcin Fijołek zapytał także gościa o piątkowe tajne posiedzenie Sejmu, które - według nieoficjalnych doniesień - będzie również dotyczyło rosyjskich śladów w aferze z kryptowalutami.

 

- Kryptowaluty są ulubionym sposobem przekazywania pieniędzy tajnych służb, autorytarnych krajów, terrorystów, zorganizowanych grup przestępczych, baronów narkotykowych. Na tym to polega. Pan prezydent mówi tak: uregulujmy to, ale tego nie będzie. Dzisiaj rząd chce przedstawić, jakie są koszty tego weta - powiedział eurodeputowany.

 

- Rozumiem, że jak ta ustawa pojawi się w tej samej formie lub poprawionej, to żeby pan prezydent nie korzystał z niej jako "pałki na rząd" w konflikcie politycznym, który rozpoczął o to, kto rządzi w Polsce - odparł.

 

Kontynuując wątek sporu między prezydentem a rządem, Sienkiewicz stwierdził, że Karol Nawrocki "to nie jest rywal". -  To jest ktoś, kto chce to państwo ukraść. Konstytucja mówi wyraźnie: prezydent reprezentuje, a nie rządzi w Polsce. Została mu powierzona pewna cząstka władzy wykonawczej w ramach równowagi. Ta cząstka polega na wecie - mówił.

 

Marcin Boniecki / ml / polsatnews.pl / Polsat News
