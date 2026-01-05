Po schwytania Nicolasa Maduro były szef MSWiA Mariusz Kamiński opublikował wpis, w którym pokazał zdjęcie zatrzymanego prezydenta i napisał "Zobacz Donaldzie Tusku jak kończą dyktatorzy". Marcin Fijołek zapytał o ten post Radosława Fogla.

- Uważam, że za nas w Polsce nikt roboty nie wykona. Nie należy na to liczyć. To my, Polacy, musimy pozbyć się tego fatalnego rządu z Tuskiem na czele. Co do tego nie ma wątpliwości - odparł poseł PiS.

Dziennikarz dopytywał, czy właściwe było porównywanie polskiego premiera do wenezuelskiego polityka, którego rządy kosztowały życie wiele osób.

Fogiel o obecnym rządzie: Standardy zaczynają przypominać republiki bananowe

- Pisał o tym wczoraj też Jarosław Kaczyński. My po prostu zwyciężymy w wyborach. Myślę, że (wpis Kamińskiego - red.) można było przemyśleć. Nie rozmawiałem z ministrem Kamińskim. Może odnosił się do orzeczenia sądu niedawnego, w którym niezawisły sędzia stwierdził, że dzisiaj mamy w Polsce do czynienia z systemem, który można nazwać kryptodyktaturą - mówił dalej Fogiel.

- Z zachowaniem wszelkich proporcji (...) wiele działań obecnej władzy wobec opozycji, nielegalne pozbawianie finansowania kandydata na prezydenta, to nie są standardy rodem z państw demokratycznych. Niestety te standardy nieco republiki bananowe zaczynają przypominać - dodał.

Marcin Fijołek zapytał również o wpis Donalda Tuska, który napisał "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia 'dyktatury Tuska'. Niżej upaść nie można".

- Tusk niżej upada co drugi dzień, brutalnie dzieląc Polaków, atakując opozycję. Hipokryzja, bo jeżeli chodzi o nieuznawanie demokratycznych wyborów, to nikt to inny, jak Donald Tusk i jego otoczenie próbowali namówić marszałka Sejmu, żeby zignorował wynik demokratycznych wyborów i nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego, na którym miał być zaprzysiężony Karol Nawrocki. To otoczenie Donalda Tuska nie kryło się z tym, że szukało obcej interwencji w Brukseli, żeby walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, że pielgrzymowali tam, żeby wstrzymano na przykład KPO - ocenił Fogiel.

A wy nie modlicie się o obcą interwencję? - dopytywał dziennikarz.

- My i Polacy zwyciężymy w wyborach. Nikt za nas pracy nie odrobi. Nie ma co na to liczyć, nie ma co się akurat o takie sprawy modlić. Bo generalnie warto - odpowiedział poseł PiS.

