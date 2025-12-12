- Zapowiadali naprawdę bardzo dużo pod wieloma względami, mnóstwo konkretów, gwarancje, priorytety. Tak naprawdę nie ma nic - tymi słowami prezes PiS podsumował dwa lata pracy Donalda Tuska i pozostałych członków polskiego rządu.

W przeddzień drugiej rocznicy zaprzysiężenia koalicji, zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński rozliczyli władzę KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Podczas gdy premier przekonywał, że Polska "rozwija skrzydła" i zapowiedział naprawę nieprawidłowości wokół CPK, prezes PiS stwierdził, że koalicja rządząca zrujnowała stabilizację w kraju.

Kaczyński punktuje rządy Tuska. "To jest dla Polski tragedia"

- Cały ten zamysł rozwojowy naprawdę mający duży oddech, duży rozmach, w gruncie rzeczy został zlikwidowany. Przy okazji bardzo łatwo tę likwidację czy zatrzymania skojarzyć z oczekiwaniami niemieckimi - mówił na konferencji prasowej Kaczyński.

Polityk PiS wymienił szereg kryzysów, w jakie rząd Donalda Tuska miał wpędzić polską gospodarkę. Wśród największych problemów Polaków Kaczyński wskazał podwyższony VAT na żywność, zlikwidowanie tarczy energetycznych, kryzys wojskowy i paraliż w ochronie zdrowia.

Co więcej, oskarżył on obecny rząd o łamanie praworządności i nie uznawanie regulacji funkcjonujących w państwie prawa.

- Mamy także kryzys jeżeli chodzi o dozbrajanie i rozbudowę armii. To postępuje, coś tam się dzieje, ale ma to wymiar nieporównywalnie mniejszy i słabszy niż to, co zostało zaplanowane - kontynuował.

Zdaniem prezesa PiS Polska nie prowadzi również skutecznej polityki zagranicznej. Jak przekonywał, "ciągle musimy prosić o to, żeby uwzględniono fakt, że jesteśmy na pierwszej linii, że przyjęliśmy przeszło milion Ukraińców i jesteśmy przedmiotem nieustannego ataku na naszą granicę".

- Cała ta polityka opiera się na jednym wielkim kłamstwie i jednym wielkim oszustwie. To jest dla Polski naprawdę tragedia, której na dłuższą metę nie da się pokryć i któregoś dnia się skończy - dodał.

"Fatalne dwa lata". Prezes PiS uderza w polityków koalicji

Kaczyński oskarżył premiera o przypisywanie sobie sukcesów rządów Prawa i Sprawiedliwości. W jego opinii władza koalicji wstrzymała bądź odwołała większość projektów i inwestycji rozpoczętych przez polityków prawicy.

Stwierdził też, że "tragedię" minionych dwóch lat potwierdziło nominowanie Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu.

- Te dwa lata fatalne dla kraju są dziś przedstawiane jako lata postępu, a ten postęp można najlepiej opisać przez jedną osobę (...) Co prawda, jest to opis tylko symboliczny. To jest fakt, że drugą osobą w państwie jest Włodzimierz Czarzasty, przedstawiciel tych twardych działaczy komunistycznych - mówił prezes PiS. - To jest taki powrót do czasu, wydawałoby się ostatecznie minionego. A za nim wracają inni - podsumował.

Premier zapowiada zmiany w CPK. Od dziś to "Port Polska"

Podczas konferencji prasowej częściowo podsumowującej dwa lata rządu koalicji, premier Donald Tusk mówił m.in. o planach na rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ogłosił przy tym, że od dziś będzie on się nazywać "Port Polska".

- Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać "Port Polska" - powiedział szef rządu.

Ponadto, Tusk zapowiedział, że rząd zamierza rozliczyć wszelkie nieprawidłowości związane z CPK, nie łamiąc przy tym prawa.

- My przywracamy przyzwoitość w życiu publicznym zgodnie z procedurami, a nie tak jak poprzednicy kombinujemy zgodnie z procedurami (...). Wszystko rozliczymy do samego końca, ale nie będziemy łamać prawa ani naruszać prawa” - zadeklarował Tusk. Zaznaczył, że nie ma zamiaru "się rewanżować czy mścić", ale pragnie rozliczyć wszystkich, którzy wykorzystywali państwo do własnych celów.

