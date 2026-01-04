Donald Tusk uderza w prawicę. "Niżej upaść nie można"

W sobotę redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz - nawiązując do działań USA w Wenezueli oraz ujęcia przez amerykańskie siły i aresztowania przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro - napisał na platformie X: "Assad, Maduro...Tusk?".

Z kolei europoseł PiS Mariusz Kamiński zamieścił na X zdjęcie pojmanego Maduro i opatrzył je komentarzem: "Zobacz Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy".

"Niżej upaść nie można". Premier odpowiada na zaczepki

W niedzielę wpis na X umieścił premier Donald Tusk. "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia 'dyktatury Tuska'. Niżej upaść nie można" - napisał szef rządu.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał z kolei, że "w internecie szaleją nie tylko algorytmy AI, ale postanowili im dorównać politycy i publicyści prawicy". "Sugerowanie, że polski Premier jest zbrodniarzem i będzie ścigany to najgorszy przykład dezinformacji" - zaznaczył Gawkowski na X.

Według niego "wpisy internetowe Kamińskiego czy Sakiewicza to przykład braku podstawowej higieny cyfrowej i wiedzy o tym, jak działają algorytmy". "To próba wywołania najgorszych emocji bez liczenia się z konsekwencjami społecznymi. Takich właśnie współpracowników Putin najbardziej poszukuje" - stwierdził wicepremier.

W ocenie Gawkowskiego "publikowanie kłamstw, insynuacji i półprawd, szczucie na polski rząd, żeby tylko zaistnieć, żeby budować emocje oparte na nienawiści, to woda na młyn ruskiej propagandy". "Nie bądźcie rosyjskimi trollami i pożytecznymi idiotami. Minimum odpowiedzialności za państwo, demokrację i społeczne emocje!" - dodał.

Niekontrolowana AI szaleje i wyrządza coraz większe szkody. Grok znów, z inspiracji Elona Muska testuje, jakie granice może przekroczyć.



Poseł KO, adwokat Roman Giertych stwierdził z kolei, że "Pisowcy są gotowi pełzać przed Trumpem w nadziei, że ten usunie premiera polskiego rządu". "Już im nic nie zostało poza marzeniem o obcej interwencji. Gdyby to samo obiecał im przyjaciel Trumpa - Putin, to również przywitaliby go kwiatami. Tak się rodzi Targowica" - napisał Giertych na X.

Podał też dalej post organizacji pozarządowej "Akcja Demokracja", która zainicjowała w internecie zbiórkę podpisów pod zawiadomieniem do prokuratury na Tomasza Sakiewicza "za igranie bezpieczeństwem i suwerennością RP".

Siły USA przeprowadziły w sobotę atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i inne miasta w tym kraju oraz ujęły przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Para została wywieziona do USA, gdzie w poniedziałek ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku, m.in. pod zarzutem uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej. Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

