- Jeśli chodzi o spotkania w Genewie, trzeba pytać rząd, bo spotkania organizowała strona europejska - stwierdził Adam Bielan, komentując brak polskich przedstawicieli podczas rozmów pokojowych w Szwajcarii.

- Premier Donald Tusk chwali się świetną pozycją Polski w Europie, Radosław Sikorski chwali się, że ma świetną pozycję jako minister spraw zagranicznych, a gdy przychodzi co do czego, to spotykają się liderzy czterech państw: Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Polski nie ma. Gdy jest wizyta w Kijowie i Tusk tam jedzie, bo trudno, żeby nie jechał, skoro pociąg odjeżdża z Polski, Tuskowi wskazywany jest wagon drugiej klasy - komentował europoseł PiS.

"Upokarzające". Adam Bielan o wizycie Tuska w Afryce

Premier Donald Tusk zapowiedział, że polski punkt widzenia o planie pokojowym dla Ukrainy będzie przedstawiony podczas spotkania przywódców Unii Europejskiej. Te rozmowy odbędą się w poniedziałek w angolskiej Luandzie, tuż przed szczytem UE - Unia Afrykańska.

ZOBACZ: Negocjacje USA - Ukraina. Delegacje o szczegółach rozmów

- To jest upokarzające - ocenił Bielan. - W Angoli spotyka się cała Unia, to jest szczyt Unii Europejskiej z Afryką, poświęcony zupełnie innej tematyce. Rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy trwały wczoraj i będą kontynuowane dzisiaj w Genewie - zaznaczył Bielan.

Dwudniowy szczyt w Afryce będzie prowadzony wspólnie przez prezydenta Angoli Joao Lourenco i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costę. Wspólnotę będzie reprezentować również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do rozmów o planie pokojowym dla Ukrainy ma dojść na marginesie szczytu.

Natomiast w szwajcarskiej Genewie trwają negocjacje przedstawicieli nieformalnej grupy E3 Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, również UE, USA i Ukrainy.

Negocjacje pokojowe ws. Ukrainy. Co robi Karol Nawrocki?

Marcin Fijołek dopytywał o działania prezydenta Karola Nawrockiego i relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

- Jeśli chodzi o kontakt z Waszyngtonem, ten kontakt jest. Jestem w kontakcie, jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, z naszymi przyjaciółmi w Waszyngtonie, ale wiem, że doradcy pana prezydenta również są - odparł polityk PiS.

ZOBACZ: Europejski plan pokojowy dla Ukrainy. Ważny punkt dotyczy Polski

Dziennikarz zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach Donald Trump kontaktował się z prezydentem Finlandii i premier Włoch. Z prezydentem Polski nie.

- Prezydent Trump zna świetnie poglądy Polski, polskiego prezydenta na to, jak można rozwiązać konflikt, kwestię agresji rosyjskiej na Ukrainie. To była lwia część rozmowy bilateralnej 3 września w Białym Domu. Nie ma konieczności, żeby obaj prezydenci zdzwaniali się co tydzień - stwierdził Bielan.

ZOBACZ: Amerykańska broń dla Ukrainy. Nowe oświadczenie Trumpa

Ponadto polityk pozytywnie ocenił prowadzenie negocjacji ws. Ukrainy przez sekretarza stanu Marco Rubio. Wcześniejsze doniesienia o drafcie umowy pokojowej nazwał "spinem", wypuszczonym do mediów przez Rosjan.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz obejrzeć tutaj.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni