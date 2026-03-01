Wojna na Bliskim Wschodzie a SAFE. "Nie resetuje mojego stosunku do programu"

Na początku programu Marek Tejchman zapytał kogo PiS wskaże jako kandydata na premiera i czy będzie to Tobiasz Bocheński. Europoseł podkreślił, że decyzję ogłosi Jarosław Kaczyński. Dodał, że gdyby wiedział, to nie powiedziałby i nie powie czy wie jaka jest decyzja prezesa.

Dziennikarz dopytywał dalej o spodziewaną decyzję prezydenta ws. programu SAFE i czy konflikt na Bliskim Wschodzie nie przekonał polityka, że należy poprzeć program. Ustawa w sprawie niskooprocentowanej, unijnej pożyczki na zbrojenia trafiła w kończącym się tygodniu na biuro głowy państwa. Karol Nawrocki ma na decyzję 21 dni.

- Nie, nie resetuje mojego stosunku do programu SAFE. Nadal uważam, że program Safe w swej istocie, jaki został przygotowany przez Komisję Europejską jest zły i niedobry dla Polski - powiedział Bocheński.

Tobiasz Bocheński: Komisja Europejska to polityczni gangsterzy

Bocheński podkreślał, że program jest niekorzystany dla Polski w obecnych zapisach, dlatego że "jest wpisana warunkowość, co oznacza, że wypłacane transze (...), mogą być zablokowane".

Tejchman zwrócił uwagę, że na mechanizm warunkowości zgodził się wcześniej premier Mateusz Morawiecki, kiedy rząd zajmował się sprawą Krajowego Planu Odbudowy.

ZOBACZ: Sikorski uderza w Kaczyńskiego. "Naprawdę coś się odkleiło"

- Wykazywaliśmy się dobrą wolą, ale dzisiaj, kiedy rozmawiamy w roku 2026, nie można okazywać dobrej woli. Dlatego, że wiemy, kogo mamy po drugiej stronie. To są bezlitośni, polityczni gangsterzy - stwierdził europoseł PiS. Dziennikarz sprecyzował, że polityk w ten sposób określił Komisję Europejską.

Ustawa o SAFE. "Mam nadzieję, że pan prezydent nie podpisze"

Bocheński, który jest również wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości dodał, że namawia prezydenta, by zawetował ustawę o SAFE.

WIDEO: Tobiasz Bocheński w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Żołnierze i generałowie chcą więcej sprzętu i ja ich rozumiem. Ale zadaniem polityków i dlatego w państwach NATO generałowie nie są ministrami obrony (...), jest znaleźć środki. SAFE razem z warunkowością jest tworzeniem kolejnego łańcucha na Polskę w Brukseli - ocenił europoseł.

Pytany o scenariusz, w którym prezydent podpisuje ustawę, Bocheński stwierdził, że będzie to "bardzo zła decyzja". - Mam nadzieję, że pan prezydent nie podpisze - podkreślił polityk.

Wydatki w krajach bałtyckich. Europoseł z radą dla premiera

W kontekście polityki europejskiej Bocheński stwierdził wyraził również radę dla premiera Donalda Tuska, by "polski rząd wymagał od rządów państw bałtyckich, żeby o wiele więcej i szybciej wydawały pieniędzy na zbrojenia".

ZOBACZ: Szef MON ogłosił sukces. Dziesiątki miliardów euro mogą trafić do Polski

Europoseł zaznaczył, że był na granicy łotewsko-rosyjskiej i im dalej na północ, tym większy problem z wydatkami na zbrojenia. - Polski premier wiedząc o tym dylemacie bezpieczeństwa polskiego, powinien wymagać od tamtych rządów, żeby realnie zaczęły łożyć i nie tak jak my 5-6 proc. (PKB na zbrojenia - red.), tylko może 7-8 proc., bo i tak to 7-8 proc. ich, to są małe środki w porównaniu z naszymi środkami - stwierdził Tobiasz Bocheński w "Gościu Wydarzeń".

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni