Szef MON ogłosił sukces. Dziesiątki miliardów euro mogą trafić do Polski
Polska
"Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała dokumenty złożone przez Polskę, które dotyczą pozyskania funduszy z programu SAFE" - poinformował na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jesteśmy coraz bliżej otrzymania prawie 44 mld euro, które będą przeznaczone na kolejne inwestycje w bezpieczeństwo Polski" - dodał polityk
Polska może otrzymać ogromne pieniądze na zbrojenia. Zdjęcie ilustracyjne
"Przed nami decyzja wykonawcza Rady Europejskiej i finalne podpisanie umów" - napisał w dalszej części postu polityk.
Więcej informacji wkrótce...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej