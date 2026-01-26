"Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała dokumenty złożone przez Polskę, które dotyczą pozyskania funduszy z programu SAFE" - poinformował na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jesteśmy coraz bliżej otrzymania prawie 44 mld euro, które będą przeznaczone na kolejne inwestycje w bezpieczeństwo Polski" - dodał polityk