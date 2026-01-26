Szef MON ogłosił sukces. Dziesiątki miliardów euro mogą trafić do Polski

Polska

"Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała dokumenty złożone przez Polskę, które dotyczą pozyskania funduszy z programu SAFE" - poinformował na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jesteśmy coraz bliżej otrzymania prawie 44 mld euro, które będą przeznaczone na kolejne inwestycje w bezpieczeństwo Polski" - dodał polityk

Żołnierze w mundurach polowych i hełmach stoją w szeregu obok pojazdu wojskowego.
gov.pl
Polska może otrzymać ogromne pieniądze na zbrojenia. Zdjęcie ilustracyjne

"Przed nami decyzja wykonawcza Rady Europejskiej i finalne podpisanie umów" - napisał w dalszej części postu polityk.

 

Więcej informacji wkrótce...

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
