W poniedziałek podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński mówił o unijnym programie SAFE. Podczas głosowania w Sejmie przeciwko jego wdrożeniu głosowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii tłumaczył, że sprzeciw bierze się z uzależniania wypłat od decyzji Komisji Europejskiej.

- Po pierwsze zasada warunkowości. To sprawdza się do tego, że jak rządzą ci, których my chcemy, czyli Berlin w istocie chce, to tak. A jak rządzą inni, to nie. To jest rzecz absolutnie nie do przyjęcia - powiedział.

Jego zdaniem "proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem". - My ten niemiecki but odrzucamy - stwierdził Kaczyński. W jego opinii prezydent powinien zawetować ustawę dotyczącą programu SAFE.

Sikorski: Prezesowi PiS coś się odkleiło

Do słów Kaczyńskiego odniósł się szef MSZ. - Tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło - powiedział Radosław Sikorski. - Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w członkiem naszej europejskiej rodziny - dodał.

W jego opinii prezes PiS próbuje "szczuć na sąsiada, do którego trafia jedna czwarta naszego eksportu". - I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi Unii Europejskiej, że nie potrafi przyznać, że Unia Europejska robi coś dobrego dla Polski - nadmienił, uzupełniając, iż PiS "działa z "zacietrzewienia ideologicznego, bo im nie przechodzi przez gardło, że Unia zrobiła coś dobrego dla Polski".

- Jeżeli pan prezydent zawetuje, to znaczy, że jest przeciwko stabilnym finansom, bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu Wojska Polskiego. A ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE, jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Więc, panie prezydencie, może pan wetować SAFE - i tak będzie Wojsko Polskie, i tak te pieniądze dostanie - powiedział szef MSZ.

Sejm. Posłowie zdecydowali w sprawie SAFE

W piątek posłowie uchwalili ustawę dotyczącą programu SAFE. Według zapowiedzi rządu Polska ma być największym beneficjentem programu - planowo ma otrzymać około 43,7 mld z puli 150 mld euro. W głosowaniu wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, a przeciw - 199. Cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Przeciwnikami wejścia w życia ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa byli politycy PiS oraz Konfederacji. Tuż po zakończeniu sejmowego głosowania premier Donald Tusk określił zachowanie prawicowych parlamentarzystów jako wrogie polskiej niepodległości.

"Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości" - pisał na platformie X szef rządu.

Co zakłada SAFE?

Przygotowany w MON projekt ustawy ws. instrumentu SAFE musi wejść w życie do marca, gdy planowane jest zawarcie umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Projekt zakłada stworzenie zarządzanego przez BGK Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Celem projektu jest stworzenie "spójnych i jednoznacznych ram prawnych" dla zaciągnięcia przez Polskę pożyczki za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, zarządzania środkami z pożyczki, finansowania projektów w ramach SAFE, a także terminowej spłaty pożyczek i ustanowienia odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Podstawowym rozwiązaniem, jakie proponuje projekt, jest stworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (FIZB), zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

