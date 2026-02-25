"To taki polityk, który nosi buławę premierowską w plecaku". Bielan wskazał nazwisko

W programie "Gość Wydarzeń" prowadzący Marek Tejchman zapytał europosła PiS Adama Bielana o program SAFE i stanowisko prezydenta Nawrockiego wobec tego projektu.

- Pan prezydent ma wolną wolę, wolny mandat i podejmie autonomicznie decyzję. Słynie z tego, że jest niezależny od od wszystkich - powiedział europoseł.

Adam Bielan podkreślił, że decyzja, przed którą stanie Karol Nawrocki, jest trudna. - Kwota jest olbrzymia i też propaganda rządowa jest wielka. Myślę, że premier Tusk stara się użyć takiego szantażu emocjonalnego. Każdy, kto jest przeciwko SAFE, jest przeciwko zbrojeniom, co jest wyjątkowo perfidne - mówił.

Adam Bielan o programie SAFE. "Jest tam za dużo minusów"

W kontekście programu SAFE europoseł Bielan przywołał pierwsze rządy Tuska, w czasie których szef rządu "nie kojarzył się ze zwiększaniem wydatków na armię". Z tego powodu określił obecną postawę premiera jako "perfidną".

- Władimir Putin doszedł do władzy w 2000 roku i można było mieć w Polsce jakieś wątpliwości co do jego intencji do 2008 roku, chociaż bracia Kaczyńscy już w trzecim, czwartym, piątym roku mówili o tym, że to jest polityk, któremu nie można ufać. Ale po 2008 roku, po inwazji na Gruzję, nikt, szczególnie w Polsce, nie powinien mieć wątpliwości co do wiarygodności rosyjskich oszustw - tłumaczył.

Adam Bielan wyraził również wątpliwości związane z tym, że "do dziś oficjalnie nie znamy liczby beneficjentów" programu SAFE. - Uważam, że jest tam zbyt wiele minusów - powiedział zapytany o to, czy prezydent powinien podjąć decyzję o zawetowaniu ustawy.

- Uważam, że możemy zorganizować szybkie, duże pieniądze poprzez emisję własnych obligacji i nie będziemy zobowiązani tymi wszystkimi narzuconymi nam przez Brukselę obostrzeniami, które są niekorzystne - stwierdził europoseł.

Program SAFE. Bielan: Kontrowersyjne wymogi

Zdaniem europosła minusem programu SAFE jest nie tylko wysokość zobowiązania, lecz także wymogi "europeizacji zakupów".

- Mówimy o zadłużeniu wielkości 200 miliardów złotych. To jest jeden z największych kredytów w historii naszego kraju, który będą spłacać nasze dzieci, a ba, nawet nasze wnuki - podkreślił Bielan.

- Od lat się nie zdarzyło, żebyśmy mieli kłopot z emisją naszych obligacji, więc ten kredyt możemy zaciągnąć sami i nie musimy wtedy spełniać wszystkich, bardzo kontrowersyjnych wymogów Brukseli, na przykład dotyczących udziałów udziału firm z krajów trzecich. No i nie będziemy musieli spełniać wymogów europeizacji tych zakupów, które są dość kontrowersyjne, bo dzisiaj najlepszy sprzęt na świecie, jeśli już trzeba kupować z zagranicy, mają Amerykanie - powiedział europoseł.

Adam Bielan o strategii obronności. "Tylko i wyłącznie Waszyngton"

Adam Bielan odniósł się również do możliwości budowania bezpieczeństwa w Europie. Analizował, dlaczego w kwestii obronności Polska powinna wybrać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a nie Niemcami.

- O ile jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to możemy się zastanawiać nad tego rodzaju wyborem, bo Berlin jest naszym bardzo ważnym partnerem handlowym, gospodarczym, o tyle w dziedzinie bezpieczeństwa nikt po ostatnich latach nie może mieć wątpliwości, że tylko i wyłącznie Waszyngton - stwierdził Bielan.

- Chciałbym, żebyśmy mieli alternatywy, żebyśmy mogli wybierać sobie partnerów w dziedzinie bezpieczeństwa, ale gdy przyszło do tej drugiej fazy wojny na Ukrainie, bo ta wojna trwa już 12 lat, to po jej wybuchu w 2014 roku Niemcy dalej budowali gazociąg północny z Rosjanami. Niemcy budowali poligony, na których szkolili się rosyjscy żołnierze później masakrujący ludność cywilną w Buczy, ale nawet po 2022 roku Niemcy kompletnie zawiodły, jeśli chodzi o możliwości militarne i przekazywanie pomocy dla Ukrainy. Pamiętamy słynne hełmy, które obiecali Ukraińcom i nie byli nawet w stanie ich przekazać na czas - argumentował.

Kandydat PiS na premiera. "Jest to ten taki polityk, który nosi buławę"

Europoseł odpowiedział też na pytania dotyczące zapowiedzi ogłoszenia nowego kandydata PiS na premiera, który pokierowałby rządem w przypadku ponownego objęcia władzy przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

- Nie wypowiadam się o personaliach. Czekamy na decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości i ostateczne zdanie naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego - mówił Bielan.

Marek Tejchman przywołał słowa Przemysława Czarnka, który odpowiedział dziś na korytarzach sejmowych na pytania Agnieszki Witkowicz w sprawie decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Jak powiedział Czarnek, "będzie wspierał tego, kto będzie walczył o rząd dla Prawa i Sprawiedliwości", co mogłoby oznaczać, że to nie on został kandydatem.

- No myślę, że pan profesor Czarnek jest osobą dość skromną. Podobnie zachowywał się, gdy były swego rodzaju prawybory prezydenckie. Natomiast no swego czasu pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, że życzy mu, żeby kiedyś był premierem, więc na pewno jest to ten taki polityk, który nosi buławę premierowską w plecaku - skomentował słowa Czarnka europoseł.

